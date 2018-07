RÉSULTATS DU BEM BOUIRA pas si bien classée

Par Abdenour MERZOUK -

Quelle lecture faire des résultats de fin d'année? D'emblée disons que pour le classement national il n y a pas de grand changement.

La wilaya de Bouira continue à traîner en bas du tableau avec cette 38ième place. Comme pour les années passées, les résultats du BEM distinguent deux régions. Les établissements des daïras de Lakhdaria, Kadiria, Bouira, Bechloul, M'Chedallah occupent les devants. Ceux de Bordj Okhriss, Sour el Ghozlane et Ain Bessem ferment la marche avec des taux très bas. Les trois plus bas taux sont enregistrés par les CEM Hadjoudj (26,67%) de Bordj Okhriss, Houari Boumediene de Bir Ghbalou (23,40%) et Lakrout de Sour El Ghozlane (22,41%). 50 établissements sur 125 ont fait moins de 50%, un taux inférieur au taux national dont 10 établissements qui sont domiciliés dans la daïra de Sour El Ghozlane, sept dans la daïra de Bordj Okhriss, sept de la daïra de Ain Bessem... La mesure prise par la tutelle de sanctionner les directeurs en réduisant leurs notes de la prime de rendement est une fuite en avant.

La responsabilité n'est pas exclusivement engagée pour les directeurs mais implique tout le monde: les professeurs, les inspecteurs, les directeurs, les parents...la direction de l'éducation aussi a une part de responsabilité surtout que durant toute l'année, le temps a été consacré à la gestion des conflits. Comment continuer à confier deux établissements à un même directeur comme c'est le cas pour deux établissements du chef-lieu, Gouizi (94ème) et Smili (49ème) qui, malgré des moyens beaucoup plus importants, comparativement aux établissements ruraux, traînent en bas du tableau.

Dans ce cas, la direction de l'éducation a une large part de responsabilité. Le recrutement et l'arrivée de nouveaux professeurs sans aucune expérience pédagogique, participe à des résultats dont le moins que l'on puisse dire sont médiocres. Le recours aux listes nationales et l'affectation d'enseignants venus d'ailleurs, aura créé une situation d'instabilité qui aura eu raison du travail des élèves.

S'agissant du suivi, bon nombre d'enseignants exerçant dans les régions enclavées ne reçoivent jamais les inspecteurs pour les encadrer, les conseiller. Ces derniers préfèrent les couloirs climatisés de la direction de l'éducation où ils font et défont l'avenir des enseignants.

Le départ en masse de plusieurs anciens est l'autre facteur qui influe sensiblement sur les résultats et le pire est à craindre dans les années à venir où les résultats seront plus catastrophiques, à moins qu'on revienne au système des quotas et des pourcentages définis à l'avance.

Les sept points réalisés à l'examen de fin du cycle primaire qui donnaient une lueur d'espoir, ne sont finalement qu'un feu de paille. En attendant le verdict du bac, beaucoup espèrent voir la tutelle prendre les mesures adéquates à même de faire remonter Bouira dans le classement général national.