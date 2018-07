CONSTANTINE Qui veut industrialiser la cité Zouaghi?

Par Ikram GHIOUA -

Plusieurs quartiers de Constantine manquent encore d'une sérieuse prise en charge.

On citera comme exemple la cité Ziadia qui n'a bénéficié d'aucun espace de loisirs pour enfants comme c'est le cas de plusieurs autres cités. Un espace devant servir de terrain de football, est complètement négligé, les travaux avaient été entamés, néanmoins des années après ils sont au même stade. Les habitants de ce quartier avaient pourtant saisi le wali de Constantine, lors d'une visite d'inspection et de travail, mais rien n'est visible à l'horizon. Que dire des travaux de la trémie qui durent depuis des années, sans que les travaux n'avancent, occasionnant une très grande gêne pour les automobilistes. Même cas à la cité Zouaghi où les habitants ont formulé par écrit des revendications pour la construction d'espaces de loisirs et d'un terrain de football, à l'instar des autres quartiers tel que le 20 Août, mais là aussi, ça bloque. Cependant, les terrains libres qui existent semblent avoir été cédés à des particuliers, l'un pour construire une unité de production, l'autre, nous dit-on, pour un Mall. Pourtant, cette cité n'a rien d'une zone industrielle. Refusant cet abus, les habitants ne manqueront pas d'entreprendre des démarches auprès des autorités publiques, cependant, leurs doléances sont restées lettre morte, notamment que les nouveaux investisseurs qui souhaitent industrialiser l'endroit n'ont pas de permis de construire, juste des autorisations semble-t-il, octroyées par l'ancien chef de l'exécutif. A cela, il faut ajouter qu'il n'existe aucune étude d'expertise technique et géologique du terrain pour ce genre d'édifice. Il est également absurde de vouloir installer un Mall a côté du Zénith où se dresse une centrale électrique. Même si l'idée est bonne il reste à penser à la sécurité des citoyens en cas d'incident. Les habitants comptent approcher le wali Abdelsamiâ Saidoune pour dénoncer ce qu'ils ont qualifié de «dépassement» et de préserver cette cité et pourquoi pas ajoutent-ils, aménager des terrains de loisirs et de sport. Sous d'autres cieux, une unité de production «une usine», ne peut pas être réalisée au sein d'une cité encore moins un Mall, qui devraient être construits en dehors des cités. Les habitants nous ont fourni des documents de toutes leurs démarches dans l'espoir de voir les pouvoirs publics se pencher sur leurs doléances. D'autres cités sont dans la même situation, la Boom, Oued El Had et l'ancien Daksi où des routes complètement accidentées, fuites d'eau et saleté, marquent les esprits. Un certain manquement est également constaté à la zone industrielle Palma dont ou les routes sont défoncées, pouvant provoquer de graves accidents. Pourtant des travaux avaient été entamés pour remédier à cette situation sur ordre du wali, ainsi que des réparations ciblant les nombreuses fuites d'eau, or l'état des lieux est inchangeable.