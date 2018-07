DJAMILA KHIAR, PRÉSIDENTE DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ÉLÈVES, À L'EXPRESSION "Il n'y a pas un bac sur-mesure"

Par Madjid BERKANE -

Djamila Khiar qui se mobilise à longueur d'année aux côtés des parents d'élèves afin de revendiquer davantage de bonnes conditions pour une bonne scolarité se dit, dans ce bref entretien, compréhensive du stress de ces derniers et de leurs enfants. Néanmoins, la complexité d'une matière ne devrait être en aucun cas un alibi pour demander d'organiser un bac sur-mesure.



L'Expression: Les candidats au bac et leurs parents vivent des moments de stress exceptionnels cette année en attendant les résultats. Les difficultés ayant caractérisé les sujets des mathématiques et de la philosophie semblent en être la raison. Comment trouvez-vous cette attitude?

Djamila Khiar: Ressentir du stress après une épreuve, de surcroît le bac, est tout à fait naturel. Cependant, je ne comprends pas que les candidats et leurs parents soient exceptionnellement inquiets. L'examen du bac s'est déroulé dans de bonnes conditions cette année. Que la complexité des épreuves des mathématiques et de philosophie en soit la raison, cela ne me paraît pas convaincant. Car les bons élèves auraient sans nul doute bien travaillé. Pour ces derniers, je tiens à dire que leur travail sera estimé à sa juste valeur. Quant aux élèves qui ont mal travaillé et leurs parents, je leur dis que l'échec à l'examen du bac n'est pas la fin du monde. Au contraire, refaire le bac pour l'avoir avec une bonne moyenne est une opportunité.



Certains candidats et parents interpellent la ministre afin de prendre en compte les difficultés rencontrées dans les matières en question dans l'opération de la correction, et ce afin d'aider les élèves. Etes-vous d'accord?

Je ne suis pas d'accord, car je ne vois pas ce qui explique cette démarche. Comme je viens de vous l'expliquer, les bons élèves auraient sans nul doute bien travaillé. Je ne suis pas d'accord par ailleurs, car les sujets proposés ont fait partie du programme scolaire et plus précisément des cours effectivement dispensés. Au sujet des cours, j'aimerais faire remarquer que les sujets proposés ont été validés par la commission en charge du suivi pédagogique.



Le fait de proposer le sujet de philosophie du dernier cours du programme scolaire a fait dire à certains que le seuil «aâtaba» auquel recourait le ministère auparavant était une bonne chose et à ce titre il faut le réintroduire. Partagez-vous ce point de vue?

Je suis contre cette idée. Car le seuil est la principale raison de la baisse du niveau de nos élèves et de leur échec à l'université. Je suis aussi contre la réintroduction de ce seuil, car c'est ce dernier qui a fait de nos élèves des fainéants. Ces derniers au lieu de se concentrer et de donner de l'importance aux cours dans leur totalité, attendent depuis le début de l'année la fixation de ce seuil pour sélectionner les cours et négliger d'autres. Le bac doit retrouver sa place et sa valeur d'antan en Algérie.



Il est établi toutefois que certains enseignants dispensant les cours particuliers se permettent de demander aux élèves de ne pas réviser la totalité du programme et de se concentrer uniquement sur certains cours dits essentiels. Ne voyez-vous pas que c'est le moment de frapper fort contre ces prometteurs de l'informel?

Je suis tout à fait d'accord. Nous, en tant que Fédération avons toujours plaidé pour le contrôle de ces enseignants et la fermeture des locaux de ceux qui ne respectent pas les conditions nécessaires. Je tiens à rappeler aux parents que le ministère met à la disposition des élèves des enseignants pouvant les aider dans les matières où ils sont faibles sans payer rien du tout. L'occasion donc comme vous le dites si bien se présente une nouvelle fois pour s'en prendre à ces derniers.