LES TEMPÉRATURES NE DEVRAIENT PAS DESCENDRE EN DESSOUS DES 32 DEGRÉS L'été s'annonce chaud!

Par Walid AÏT SAÏD -

Selon les prévisions météo, on aura droit à un été caniculaire qui devrait être bien ensoleillé... Les climatiseurs devraient eux aussi chauffer!

Les Algériens risquent de suffoquer cet été. Selon les prévisions des météorologues, l'été 2018 s'annonce des plus chauds! «Il sera plus chaud que la normale», indiquent certains spécialistes alors que d'autres parlent de l'un des été les plus chauds de cette dernière décennie. Ça promet! Surtout lorsqu'on se rappelle des températures records de ces dernières années. D'ailleurs, à peine entamé que la chaleur a commencé à monter. Alors que les températures étaient encore des plus clémentes jusqu'à la semaine dernière, l'été a fait une entrée en force. Une vague de chaleur a ainsi frappé le pays. Ainsi, depuis vendredi dernier, l'Office National de météorologie (Onm) a publié un bulletin météorologique spécial (BMS), où il met en garde contre un terrible épisode de chaleur qui va frapper le pays, notamment dans les régions est du pays. Les températures ont sensiblement augmenté pour dépasser les 43° sur les wilayas de ces régions. Les températures pourront atteindre des pics de 46° à l'ombre pendant toute la durée du BMS, qui court jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Néanmoins, selon les prévisions des offices internationaux de météorologie, la moyenne des températures de cet été devrait tourner autour de 31 degrés en juillet et 33 degrés en août, pour le nord du pays. Pour ce qui est des régions intérieures, ils prévoient une moyenne de 33 degrés pour juillet et 35 en août, alors qu'au sud, cela devrait tourner autour de 41 degrés en juillet et 43 en août. L'été devrait être beau et ensoleillé avec très peu de précipitations. Il faut bien sûr souligner, que les prévisions ne sont pas encore certaines. Aucune prévision météo n'est fiable à 100% malgré les progrès des modèles météorologiques qui bénéficient de puissantes machines de calcul de plus en plus sophistiquées. Toutefois, nul doute que la canicule sera au rendez-vous! Les climatiseurs fonctionneront sûrement à plein régime! Leurs vendeurs et installateurs se frottent déjà les mains. Ils savent que leur chiffre d'affaires grimpera au même rythme que le mercure. Car, le climatiseur est devenu l'ami fidèle, pour ne pas dire l'élément indispensable de l'été des Algériens. Ils lui vouent un amour sans égal et passionnel qui mène à beaucoup de dérapages. Au grand dam de la Sonelgaz qui devra faire face à la surconsommation électrique liée à son utilisation abusive. Comme chaque année, elle devra «jongler» pour que les citoyens ne se retrouvent pas sans courant électrique. Chose qui sera certainement difficile au vu de la multiplication anarchique des climatiseurs et la chaleur qui devrait grimper au-delà de la normale. La Protection civile sera également aux augets pour éviter les feux de forêts, tout en ayant un oeil bien vigilant sur les baigneurs qui vont prendre d'assaut les plages. L'été s'annonce donc des plus torrides...