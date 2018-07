GAÏD SALAH À LA VEILLE DE LA CÉRÉMONIE ANNUELLE DE SORTIE DE PROMOTIONS "L'élite militaire doit être unifiée et organisée"

Par Ikram GHIOUA -

Ahmed Gaïd Salah, l'hôte de l'Académie militaire de Cherchell

Pour le vice- ministre de la Défense nationale l'unité des rangs est une ligne directrice d'où son affirmation: «Ceci est un principe général qui s'applique à tous les domaines.»

Tout en rappelant les acquis considérables réalisés par l'appareil de formation, lors de sa visite d'inspection et de travail à l'Académie militaire Houari Boumediene de Cherchell, le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, présidant une réunion d'orientation avec les cadres et les élèves de l'Académie, a déclaré: «Les qualités de l'élite militaire que nous oeuvrons à concrétiser sur le terrain, et dont les traits commencent à se manifester et à se former pas à pas avec chaque sortie de promotion, parachevant les plans de développement, de structuration, de réforme et de modernisation que nous avons engagés ces dernières années, et à travers lesquels nous avons concrétisé des avancées considérables sur plus d'un échelon, s'articulent autour de la satisfaction d'un nombre d'exigences.»

Le vice-ministre de la Défense nationale ne manquera pas d'évoquer quelques-unes d'entre elles à titre non exhaustif. Pour lui cette élite est dotée divinement «d'une force individuelle sans équivalent, laissant l'accès grand ouvert à la connaissance, à la découverte de l'inconnu et à la compréhension des secrets des sciences et des arts militaires, dans toutes leurs ramifications et spécialités, et nous avons veillé à ce que l'Académie militaire de Cherchell en particulier, et l'appareil de formation de l'Armée nationale populaire en général, soient l'outil efficace pour actionner cette force individuelle chez les personnels militaires, élèves et stagiaires, de manière à en faire une terre fertile pour cultiver le savoir, et le faire fructifier, afin que l'élève puisse assimiler les connaissances dispensées et les sciences prodiguées». Ainsi, ajoute le chef d'état-major de l'ANP: «Pour qu'il soit prédisposé moralement et psychologiquement, avec tous ses sens, à s'imprégner et absorber systématiquement et naturellement toute cette quantité de savoir.» L'hôte de l'Académie militaire Houari Boumediene de Cherchell, abordera ensuite la seconde exigence en soulignant que «la deuxième exigence pour laquelle nous oeuvrons et veillons à en imprégner notre élite militaire, se base sur le principe que les efforts ne sauraient aboutir sans être unifiés, organisés et complémentaires».

Le général de corps d'armée, en évoquant l'unification s'adresse probablement à ceux qui tentent par tous les moyens d'inscrire le pays sur le registre de la division d'où son affirmation: «Ceci est un principe général qui s'applique à tous les domaines, dans les études, la formation et l'enseignement, ainsi, les vertus de la coopération se dévoilent comme étant un impératif que le système de formation doit satisfaire.»

Le général de corps d'armée précisera: «Comme je viens de le dire, en enracinant ces principes et en faisant ressortir leur extrême importance dans le travail collectif, dont les objectifs sont partagés et unifiés.»

Parmi les impératifs ajoute encore le vice-ministre de la Défense nationale «la réussite», précisant dans son intervention qui a été suivie par les six Régions militaires via visioconférence: «Je cite évidemment l'exigence de la pensée positive, comme étant le déclencheur qui impulse la motivation et qui mène vers le succès. L'un des facteurs les plus importants dans l'ancrage de la pensée positive dans les esprits des personnels, est leur capacité à être absolument convaincus qu'il est inévitable de s'adonner au travail laborieux et aux efforts fidèles et fructueux, pour réaliser leurs aspirations nobles et honorables.»

Le chef d'état-major de l'ANP s'est rendu à l'Académie militaire Houari Boumediene de Cherchell, à l'occasion de la cérémonie annuelle de sortie de promotions de ce prestigieux édifice de formation, qui sera organisée au niveau de l'Académie aujourd'hui.