5ÈMES JOURNÉES MARKETING HÔTELIER L'incontournable espace

Quelles empreintes ont laissé les 5èmes Journées marketing hôtelier qui viennent de se tenir à l'initiative de RH International Communication, à l'hôtel El Aurassi, les 27 et 28 juin écoulés?

Une question posée à l'ombre d'un parrainage du ministre du Tourisme et de l'Artisanat et de celle du Groupe HTT. Une aubaine pour ce secteur qui enregistre de plus en plus de rencontres où les professionnels s'expriment sans retenue. Cette année, les différents sujets traités complètent et rappellent à la fois ceux débattus lors des précédentes manifestations, qui se bonifient avec l'âge sur la scène événementielle de la capitale. Ces journées ont contribué grâce à l'apport des experts nationaux et étrangers auxquelles le Gabon avait pris part. Les thèmes mis en débat visaient à asseoir, entre les acteurs impliqués dans ce domaine, des thématiques primordiales susceptibles de faire améliorer les prestations de service au niveau des établissements hôteliers. Les débats avaient porté sur «le système de l'information et son rôle dans l'amélioration de la qualité de gestion», animé par K.Bouzidi, représentant le groupe HTT, tout comme sur «le phénomène des foodies, une réelle tendance pour booster l'attractivité hôtelière», présentée par Cherifa Bensadek, docteur en économie. D'autres thèmes ont provoqué des débâts qui ont permis à tout un chacun de prendre conscience de l'importance du marketing et de la communication dans l'hôtellerie. Un autre sujet développé par Rym Khaldi, relevant du Groupe MedialgerieA, partenaire de cet événement, concerne les influenceurs. Plus de 31.4 millions se connectant via le mobile. De nouveaux acteurs voient le jour dans les plans médiatiques des annonceurs et une nouvelle approche et «touchpoint» pour le consommateur. Ces nouveaux acteurs, appelés communément «influenceurs», ont créé, dira-t-elle, leur communauté sur les réseaux sociaux que l'on compte par millions. Ces influenceurs drainent des millions de vues et mettent en avant le tourisme algérien et les services hôteliers. Le conseiller du ministre de la Culture Norredine Athmani évoquera, quant à lui, la dimension culturelle qui devra être présente aussi bien dans l'architecture et l'aménagement hôtelier, dans le mobilier desdits établissements que dans la formation du personnel, et la gastronomie, sans oublier la réservation des espaces dédiés à l'artisanat. Mustapha Choui, précédemment cadre du secteur du tourisme, a tenu à rappeler l'importance de la communication dans la mise en valeur des réalisations entreprises par le ministère. Il y a certes, d'énormes opérations d'aménagement et de rénovation qui ont été entreprises, mais souvent ignorées par le grand public, notamment au niveau du thermalisme. Nous ne pouvons croire que la communication est le parent pauvre de ce grand secteur, comme cela s'est dit ça et là et ce au regard des efforts que conjuguent l'institution et le groupe HTT. Le secteur, dira-t-il, gagnera énormément par une communication transparente, à l'image de celle qui s'installe. On signalera enfin la présentation d'une communication sur le gaspillage alimentaire au sein des hôtels et des établissements de restauration, ce qui induit une perte estimée à plusieurs millions de centimes selon une présentation faite par les étudiants de l'Ecole supérieure du tourisme et de l'hôtellerie. Enfin, il est annoncé la tenue des 12èmes Journées marketing touristique en janvier 2019.