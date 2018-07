MOSTAGANEM Une femme mortellement blessée à l'arme blanche

Une femme a trouvé la mort et sa fille a été grièvement blessée dans une agression à l'arme blanche perpétrée à Haï El Houria dans la ville de Mostaganem, a-t-on appris hier, auprès des services de la sûreté de wilaya. Les premiers éléments de l'enquête diligentée par la brigade criminelle de la sûreté de wilaya, ont révélé que l'agression a été commise, samedi à l'arme blanche, par une personne habituée à se rendre chez cette famille. Les mêmes services de la sûreté ont aussitôt identifié l'auteur et saisi l'arme blanche - un grand couteau - sur la scène du crime. L'assassin a été ensuite appréhendé, a-t-on ajouté de même source.

Les deux victimes, grièvement blessées à l'abdomen et au niveau de plusieurs parties du corps, ont été évacuées vers le service des UMC de l'hôpital Ernesto Che Guevara du chef-lieu de wilaya. La mère, âgée de 40 ans, a succombé à ses blessures, tandis que sa fille (17 ans) se trouve actuellement en soins intensifs.