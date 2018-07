TAYEB LOUH À PROPOS DE L'AFFAIRE DES 701 KG "J'ai tout dit"

Le ministre de la Justice, Tayeb Louh a refusé d'aborder pour une seconde fois l'affaire de la cocaïne. S'exprimant dans un point de presse, après l'adoption par le Conseil de la nation de la loi sur l'exception d'anticonstitutionnalité, le ministre de la Justice a motivé son silence sur le dossier par le fait qu'il n'a pas d'autres informations à communiquer à l'opinion publique, que celle qu'il a déjà données lors de son passage devant les députés de l'APN, il y a quelques jours.

Evacuant totalement le dossier dit des 701 kg de cocaïne, Tayeb Louh a tout de même abordé le professionnalisme des médias nationaux. La profusion de rumeurs relayées par nombre de sites d'information a, en effet, appelé une série de démentis de hauts responsables dans l'administration et les corps de sécurité, dont les noms ont été injustement cités, comme étant en relation avec Kamel Chikhi, alias El Boucher. Le ministre, qui a appelé à un comportement plus responsable de la presse nationale, a relevé que «l'instauration de l'Etat de droit doit se faire avec la contribution de tout le monde, notamment les médias en premier». Une manière de dire que quoi qu'il arrive, les médias restent un acteur actif, même si pour plus d'efficacité, il faille qu'elle ne verse pas dans les fake news.