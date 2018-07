LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS Une deuxième colonne mobile pour Tizi Ouzou

Par Aomar MOHELLEBI -

Les responsables de la Protection civile et ceux de la Conservation foncière ont toujours déploré le manque de moyens.

La mobilisation d'un maximum de moyens matériels et humains vise à se prémunir contre toute sorte de catastrophe naturelle, comme celle de l'été 2017 qui a ravagé une grande partie du couvert végétal de la wilaya de Tizi Ouzou. Cette année donc, les autorités concernées ont pris leurs devants. Des mesures supplémentaires pour lutter plus efficacement contre les incendies ont été prises, dont le lancement de la deuxième colonne mobile qui a eu lieu, hier. Toutes les parties concernés par la lutte contre les incendies de forêts, à commencer par la Protection civile et la Conservation des forêts ont mis en branle un plan spécial et urgent pour parer à toute éventualité. Les dégâts immenses causés l'été dernier ont servi de leçon à l'ensemble des parties concernées par ce travail de protection, non seulement de l'environnement, mais aussi des personnes et des biens. Car l'année dernière, nous avons déploré aussi bien des pertes humaines que des dégâts matériels, suite aux incendies de forêts ayant fait des ravages, faut-il le rappeler, sans compter la chaleur étouffante qu'engendraient les feux en question. Pour rappel, le programme en question a commencé le 10 mai 2018 avec la mise en place préliminaire d'un plan et d'un programme d'actions concrètes pour la prévention et la lutte contre les risques d'incendies. Afin d'assurer une meilleure couverture, il a été prévu par la Protection civile, en partenariat avec la Conservation des forêts et des Assemblées populaires communales, la mise en place de Comités opérationnels permanents (COP) sur l'ensemble du territoire de la wilaya, notamment dans les chefs-lieux de daïras. Ces comités auront pour mission préventive d'entreprendre des actions sur le terrain, afin d'écarter les causes du déclenchement des incendies, dont le désherbage, le nettoyage des bordures des routes, la suppression des décharges sauvages et improvisées... La mission de ces comités a aussi un côté inhérent à la sensibilisation. Avec l'implication des comités de villages, il sera question de lancer des campagnes permanentes d'information auprès des citoyens quant aux mesures à prendre constamment pour qu'il n'y ait pas de catastrophe similaire à celle de l'été 2017.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les responsables de la Protection civile et ceux de la Conservation foncière ont toujours déploré le manque de moyens pour lutter contre les incendies de forêts. L'appel de ces responsables n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd puisque la wilaya a bénéficié, hier, de la deuxième colonne mobile de lutte contre les feux de forêts. En plus de ces deux colonnes mobiles, pas moins de 1100 agents de la Protection civile (pompiers) seront sur le pied de guerre tout au long de cet été pour intervenir, en cas de besoin, promptement et efficacement pour endiguer les flammes. Quant aux moyens matériels, ils ont été renforcés également, de manière considérable, cette année avec pas moins de 60 engins anti-incendies, 30 ambulances et près de 30 autres engins de genres divers.

Notons que, compte tenu des risques qui planent sur la wilaya de Tizi Ouzou concernant les incendies de forêts, le wali a instruit l'ensemble des secteurs susceptibles d'intervenir, de mettre la main à la pâte comme les APC, la direction des travaux publics, la Conservation des forêts, les chefs de daïras, la direction de l'hydraulique, etc. En plus de l'unité principale de la Protection civile, sise au chef-lieu de wilaya, 12 unités locales sont également mobilisées H 24 et 7j/7. Ceci, en plus d'une unité marine.