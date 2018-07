EN VISITE DE TRAVAIL À BÉJAÏA, ZALÈNE RASSURE "Le projet de la pénétrante sera concrétisé"

Par Arezki SLIMANI -

Toutes les entraves ont été levées, à commencer par le paiement de l'entreprise en charge

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zalène s'est montré rassurant quant à l'achèvement du projet de la pénétrante de Béjaïa sans pour autant avancer une quelconque date quant à sa réception définitive.

«il n'y a aucun problème de financement, le projet de la pénétrante autoroutière de Béjaïa sera mené au bout», a indiqué hier le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zalène, en visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Béjaïa. «Toutes les entraves ont été levées, à commencer par le paiement de l'entreprise en charge du projet et ce, jusqu'à la dernière situation présentée au mois d'avril» a ajouté Zalène, précisant que «le taux d'avancement dans la réalisation du projet a atteint les 75%».

La délégation ministérielle, qui a marqué une halte à Sidi-Aich au niveau du tunnel de la pénétrante autoroutière, a constaté un taux d'avancement du projet à hauteur de 60%.

Le ministre des Travaux publics a profité de l'occasion pour appeler les élus locaux et nationaux à s'impliquer dans le cadre de la sensibilisation des citoyens qui bloquent l'achèvement du projet de la pénétrante autoroutière qui relie Béjaïa vers l'autoroute Est-Ouest, soulignant au passage, le cas du manque d'agrégats, dont les besoins du projet s'élèvent à 1,5 tonne par jour, alors qu'aujourd'hui il ne reçoit qu'une tonne par jour en raison du blocage de sa livraison par les citoyens, à partir de la carrière de Toudja.

Le taux d'avancement dans la réalisation du tunnel de Sidi Aïch est estimé à 57% actuellement.

Le ministre des Travaux publics a refusé d'avancer une date de réception de ce mégaprojet qui figure parmi les 13 autres projets du genre inscrits au niveau national, reconnaissant que partout, il y a des difficultés.

En marge de cette visite, le ministre a annoncé une bonne nouvelle pour les habitants d'Iftissen. Après avoir dégagé l'enveloppe financière pour réaliser l'ouvrage temporaire, reliant leur village à la Route nationale 26 à travers l'oued Soummam, le ministre a indiqué que l'«étude du projet pour réaliser l'ouvrage a titre définitif sera lancée ces jours-ci, puisqu'un montant financier vient d'être dégagé à cet effet». Mis en service la semaine dernière, l'échangeur des Quatre Chemins à l'entrée de la ville de Béjaïa, a été inauguré officiellement hier, tout comme d'ailleurs la nouvelle gare maritime. Dans sa déclaration, le ministre n'a pas omis de relever toute l'importance de ces deux projets pour l'économie d'une ville touristique comme Béjaïa.

Le ministre des Travaux publics s'est félicité de ces deux réalisations pour ce qu'elles peuvent apporter comme amélioration sur le plan de la fluidité de la circulation pour une région qui voit sa population se démultiplier durant toute la période estivale. Il va de soi que ces deux projets vont se répercuter positivement sur l'économie locale, notamment sur l'activité du port de Béjaïa qui se voit étouffée par les encombrements qui trouvent leur origine dans la saturation de l'infrastructure routière autant au niveau de la ville que sur les différentes Routes nationales.

L'achèvement de la pénétrante autoroutière ne manquera pas de renforcer cette amélioration. Une amélioration totale est attendue à travers aussi la concrétisation des projets de dédoublement de la voie ferrée, du tramway, du téléphérique de Gouraya et du dédoublement de la RN 26 et la RN 24. Il est ainsi pour l'extension du port et de l'aéroport... Autant de projets, bien évoqués souvent, restent à ce jour sans lancement ou en arrêt pour l'absence de financement sans avenir certain. On évoque souvent leur «gel» des suites de la récession économique que connaît le pays ces dernières années.