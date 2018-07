ORAN-AÏN EL TÜRCK BY BOAT 25 millions d'estivants attendus

Par Arezki SLIMANI

A la faveur de la haute saison, on prévoit, cette fois-ci, une fréquence dépassant de loin le nombre de 2000 passagers par jour.

Ses premières rotations prévues à partir d'aujourd'hui, la navette maritime de transport de voyageurs du port d'Oran vers Aïn El Türck sera lancée dans la matinée de cette belle journée de lundi au grand bonheur des férus des ressacs de la mer. Le coup d'envoi sera donné à partir du port d'Oran par l'Entreprise nationale de transport maritime, l'Enmtv, en présence des autorités locales. La reconduction de ladite ligne intervient à la faveur de la saison estivale battant son plein et à l'arrivée, en nombre, des juillettistes en attendant les aoûtiens. L'année dernière, les habitants et les touristes de l'Oranie n'ont pas trop peiné en adoptant avec satisfaction la virée Oran-Aïn El Türck «by sea», par mer, contournant du coup le calvaire des longs bouchons de la circulation, se constituant aussi bien au niveau de la route de la corniche inférieure qu'au niveau de la route de la corniche supérieure. La direction régionale d'Algérie Ferries d'Oran mise gros en délivrant les estivants et les touristes des aléas et du diktat des transporteurs. A la faveur de la haute saison, l'on prévoit, cette fois-ci, une fréquence dépassant de loin le nombre de 2000 passagers par jour, d'où la nécessité de prendre des mesures s'imposant comme la fixation du prix imbattable de la balade en mer. Le tarif a été ramené à 200 dinars alors qu'il était fixé à 250 DA la place pour adulte et 100 DA pour enfant.

Une telle tarification a été décidée dans le but d'attirer la clientèle qui se fait de plus en plus croissante.

Selon les explications données par les cadres d'Algérie Ferries, la navette Oran-Aïn El Türck prévoit 10 rotations quotidiennes s'effectuant à bord de deux bateaux d'une capacité d'accueil de 330 passagers chacun affrétés à une compagnie italienne. Les voyageurs pourront rallier la baie dans une trajectoire dont le tempo horaire ne dépasse pas 40 mn, tout en ayant droit de zoomer à la fois la destination de la corniche et la petite brume matinale se dégageant de la ville abritant la capitale des Deux Lions, le chef-lieu d'Oran. La relance, pour le compte de l'actuelle saison, de la ligne maritime Oran Aïn El Türck-Oran vient à point nommé.

El Bahia, de par sa stature de pôle touristique incontournable, attend un flux important de touristes et d'estivants estimés à pas moins de 25 millions de personnes. Sur le plan infrastructurel, la ville d'Oran raffermit, de jour en jour, ses capacités hôtelières, en cette période estivale. Ainsi, quatre établissements différents seront inaugurés ces jours-ci. Deux hôtels, les plus importants, sont implantés sur la côte, le premier à Aïn El Türck (ouest d'Oran) tandis que le second dans la localité de Mersat El Hadjadj à l'Est. En détails, la capacité d'accueil de ces quatre structures est de 247 lits, qui, à la faveur de leur mise en activité cela portera à un total de 14.382 lits. Les nouvelles infrastructures hôtelières impacteront l'emploi en l'étoffant par 227 nouveaux postes. Fini donc l'hôtellerie de pacotille. Le luxe prend place à la faveur de la révision de la carte touristique d'Oran. D'autant plus que la clientèle est en constante progression, d'où le nombre non moins important en chantier. 25 établissements hôteliers sont en travaux dont le taux d'avancement oscille entre 50 à 99%. Ce n'est pas tout. les fichiers locaux de la direction du tourisme font ressortir que 43 hôtels sont en cours de réalisation.

Tel que cela a été prévu par les promoteurs du secteur du tourisme, ces hôtels seront d'une capacité totale de 5 117 lits, soit une augmentation de 30% des capacités d'hébergement durant les deux ou trois prochaines années. Au jour d'aujourd'hui, El Bahia, Oran, compte un total de 157 enceintes hôtelières de «différentes étoiles». En pilotant le secteur, El Bahia s'oriente effectivement vers une intense activité touristique.