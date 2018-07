Les feux menacent Constantine

Par Ikram GHIOUA -

Sous les flammes brûlantes, Constantine vit, depuis 24 heures, une chaleur suffocante. Des incendies se sont déclenchés dans plusieurs communes de la wilaya, El Khroub, Ain Abid, Zighoud Youcef, Hamma Bouziane, et Constantine. Cela fait trois jours que les services de la Protection civile dont l'intervention a été rapide, tentent de limiter la propagation du sinistre qui a déjà ravagé plusieurs hectares, de blé dur, foin, broussailles et orge, mais aussi des dizaines d'arbres fruitiers. Au moment où nous mettons sous presse, les éléments de la Protection civile sont sur le terrain. Ils ont réussi à sauver d'autres espaces de blé, d'arbres fruitiers, des oliviers, des ateliers de céramique et des maisons situées en pleine forêt qui ont failli être prises en otage par les flammes gigantesques. Les services de la Protection civile étaient intervenus avant les communes cités plus haut à Didouche Mourad. L'intervention remarquable de ces soldats du feu a permis de limiter les dégâts d'un incendie qui s'est déclaré, dans la nuit du mardi au mercredi, au niveau d'une région à vocation agricole par excellence. Le feu a ravagé un demi-hectare de blé dur, alors que 56 ha ont pu être sauvés. Dans leur pénible et difficile mission les éléments de la Protection civile qui avaient entamé une série de campagnes de sensibilisation contre les incendies qui interviennent lors des grandes chaleurs, ont également évité qu'une forêt prenne feu.