ALORS QUE D'AUTRES ASSOCIATIONS LES ONT REÇUES À TEMPS Les associations environnementales réclament leurs subventions

Par Kamel BOUDJADI -

Pour prétendre au titre de village le plus propre, il faut beaucoup de travail

Plus d'une centaine de villages se lancent dans la course au prix du village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou. Les préparatifs vont bon train. Des associations sont nées pour la préservation de l'environnement et pour l'amélioration du cadre urbain. Ce concours y est vraiment pour beaucoup dans cette dynamique nouvelle.

Cependant, cet élan risque de s'éteindre car les subventions allouées à ces associations sont bloquées, cette année. Les cadres de ces associations activant dans l'environnement, s'étonnent en effet, des raisons qui ont poussé les pouvoirs publics à bloquer ces subventions, alors que les autres associations activant dans d'autres domaines ont toutes reçu leurs enveloppes.

Rencontrés sur le terrain, des jeunes adhérents de ces associations ont exprimé leur dépit quant à cette décision. «Je ne comprends pas le sens de cette décision de ne pas octroyer de subvention à notre association alors qu'on est en pleine préparation pour participer au concours. Cela nous a complètement découragés. Pour prétendre au titre de village le plus propre, il faut beaucoup de travail. Et pour le faire, nous avons besoin d'argent. C'est vraiment dommage», affirme un jeune encadreur d'une association. Un autre membre d'une association a complètement arrêté le travail par manque d'argent. «Ils ne veulent pas que le pays soit beau. C'est la seule explication que je peux me donner. Autrement, pourquoi ils arrêtent les subventions alors que le travail commence à vraiment donner des résultats», fulmine-t-il. En effet, dans beaucoup de villages, les jeunes sont découragés. Le travail qu'ils ont entamé a besoin de financement. «Nous avons pourtant commencé tout un chantier. Les premiers résultats apparaissent. Mais nous sommes stoppés par l'absence d'argent» affirme un autre cadre d'une association. Ces associations ont un réel besoin pour ces enveloppes même petites. Les jeunes qui s'investissent sur le terrain veulent travailler pour maintenir la dynamique née suite au lancement de ce concours.

En fait, le concours Rabah Aïssat du village le plus propre a eu le mérite de redonner un nouveau souffle à la dynamique environnementale, mais il ne l'a pas fait naître.

Le village kabyle, depuis des siècles, a assuré sa propre voirie. Jadis, les villageois procédaient au nettoyage par leurs propres moyens. Dès le mois de septembre, ces derniers nettoient les cours d'eau. En été, il y a une date spéciale pour brûler toutes sortes de rejets. Entre le 1er et le 7 juillet jour de l'Aïnsla, les femmes procèdent à l'incinération de tout ce dont le village n'a pas besoin.

C'est un véritable nettoyage organisé. Avec l'arrivée des communes, les villageois ont abandonné peu à peu ce travail aux services de la voirie communale. Mais le déphasage entre ces services et la réalité du terrain a vite conduit à des difficultés. Aujourd'hui, des experts préconisent un retour aux méthodes anciennes pour que les services de la voirie soient efficaces.