ELLES SE TIENNENT DEPUIS HIER A TIZI OUZOU Journées portes ouvertes sur la Gendarmerie nationale

Par Kamel BOUDJADI -

Cet événement met en valeur les efforts consentis pour améliorer davantage la couverture sécuritaire dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Des journées portes ouvertes se tiennent depuis hier mercredi au niveau du groupement de la Gendarmerie nationale à Tizi Ouzou. La manifestation marquée par des expositions sur les diverses activités de ce corps de sécurité, s'est déroulée dans une ambiance festive et bon enfant. Les représentants et acteurs de la société civile étaient conviés à la manifestation dont la cérémonie d'ouverture s'est tenue au niveau du siège du groupement, situé à la Nouvelle-Ville de Tizi Ouzou et qui a été agrémentée par des démonstrations des éléments du corps, formés aux arts martiaux.

Au sujet des objectifs de l'organisation de ces activités, le responsable du corps de sécurité expliquera que c'est la volonté de la Gendarmerie nationale de participer pleinement à la vulgarisation de la culture sécuritaire dans la société algérienne. La Gendarmerie nationale est également animée par la volonté de renforcer ses relations avec le citoyen qui est un élément clé dans la politique et le système sécuritaire nationaux. La manifestation se poursuivra, selon le programme tracé, jusqu'à vendredi, 29 du mois en cours. La gendarmerie, ajoute le communiqué mis à notre disposition, est un corps composé d'enfants du peuple animés par la volonté de protéger leurs frères concitoyens. La quiétude et la sécurité sont les objectifs de la Gendarmerie nationale qui compte s'ouvrir davantage aux jeunes qui veulent s'incorporer dans ses rangs.

Par ailleurs, les journées portes ouvertes qui se poursuivent, sont l'occasion pour les responsables de ce corps, de mettre en valeur les efforts consentis pour améliorer davantage la couverture sécuritaire dans la wilaya de Tizi Ouzou. De nouvelles brigades viennent en effet d'être ouvertes à l'instar de celle de la daïra d'Ouaguenoun. D'autres brigades sont encore attendues dans d'autres communes pour renforcer la présence de ce corps aux côtés des populations qui souffrent dans plusieurs régions de la persistance de la criminalité. C'est le cas d'ailleurs dans certaines régions éloignées des chefs-lieux comme à Boudjima, Ouaguenoun, Mizrana. Dans ces régions, le banditisme continue de sévir mettant en danger les vies et les biens des citoyens. Ces localités souffrent en effet de la concentration des réseaux de malfaiteurs qui s'y refugient loin de la présence des services de sécurité. C'est pour cette raison d'ailleurs que les citoyens réclament la présence de ce corps de sécurité dont l'absence profite aux criminels. Parallèlement à la lutte contre le crime organisé, la Gendarmerie nationale est présente dans le domaine de la sécurité routière avec une lutte sans merci contre les chauffards qui mettent en danger la vie des citoyens. Selon les statistiques que nous avons obtenues hier, cinq personnes meurent en moyenne chaque mois sur les routes de la wilaya de Tizi Ouzou dans 22 accidents. Les chiffres montrent ainsi, l'efficacité de la lutte sans merci contre ce fléau. Entre 2017 et 2018, il y a une baisse visible. En 2016, les accidents ont tué 78 personnes alors qu'en 2017, ils ont causé 55 décès.