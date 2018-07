INCESSIBILITÉ DES BIENS DE LA RÉSIDENCE D'ÉTAT DU SAHEL Ce qu'en pensent les Algériens

Par Walid AÏT SAÏD -

Ce «nid» de la caste algérienne reste un fantasme populaire et surtout le signe ostentatoire des «chouchous» de la République.

Chose inédite en Algérie, la politique est en train de faire passer la Coupe du monde de football au second rang! En effet, ces derniers jours, dans les cafés et les coins des rues, on ne rejoue pas seulement les matchs du Mondial, mais on parle aussi des dernières décisions prises par le chef de l'État Abdelaziz Bouteflika. Il y a eu d'abord des débats passionnés sur les changements opérés à la tête de la police, mais qui ont vite été oubliés par un sujet encore plus sensible pour les citoyens, à savoir le fameux: Club des Pins.

Ce «nid» de la caste algérienne reste un fantasme populaire et surtout le signe ostentatoire des «chouchous» de la République. La décision de rendre incessibles tous les biens relevant de la résidence d'État du Sahel (Club des Pins), n'a pas laissé les Algériens indifférents. «Je ne suis pas politisé, c'est un sujet qui ne m'intéresse guère, mais je suis content de voir que le président Bouteflika s'attaque à ce que j'appelle la «hogra» du Club des Pins», affirme Wassil, employé dans une société privée. «Oui, je dis bien 'hogra'' car je ne comprends pas comment on puisse fermer un endroit public pour qu'il soit consacré à une catégorie de supers citoyens», ajoute-t-il, tout en demandant si ce décret voulait dire que le Club des Pins allait enfin être ouvert au public?

C'est la même question que se pose Amina, médecin de formation. «Est-ce la fin des supercitoyens? Est-ce la fin de la politique de l'indigénat que reflète ce fameux «nadi El Sanwbar»? (Club des Pins, en arabe. Une façon ironique de prononcer le nom de cette résidence d'État, Ndlr)», se demande-t-elle en saluant la sage décision du chef de l'État. «J'espère que cela ne s'arrêtera pas là, j'espère vraiment que le chef de l'État va fermer cette résidence d'État dont l'existence ne se justifie plus», souligne-t-elle avec un large sourire. Car, pour elle comme pour la majorité des personnes interrogées si l'existence du Club des Pins se justifiait dans les années noires, désormais avec la paix et la sécurité retrouvées, il n'a plus lieu d'être. «Hamdoulah, on est un pays en paix. Pourquoi alors réserver une partie de l'Algérie pour nos hauts responsables? Cela viendrait à dire que la paix et la sécurité ne sont pas retrouvées...», soutient, de son côté, Yasmine, architecte de formation qui souhaite «vivement» que le chef de l'État mette fin à ce distinguo entre Algériens.

Zaki, lui, dit ne pas avoir compris ce que voulait dire ce décret, mais estime que c'est un message fort envoyé par Abdelaziz Bouteflika aux hauts responsables de l'État. «Je pense que ce n'est qu'un début, le meilleur reste à venir. Pour moi, le président a envoyé, par ce décret, un message à tous les responsables algériens pour leur dire que la récréation était finie!», estime-t-il avec beaucoup d'optimisme. «J'espère ne pas me tromper, mais je pense qu'avec l'agitation actuelle et l'affaire de Kamel 'El Boucher'', Abdelaziz Bouteflika a décidé de faire le ménage», poursuit-il avec le même optimisme. Chose que ne partage pas forcément, Mehdi qui estime que tout cela était de la poudre aux yeux. Néanmoins, malgré son scepticisme il salue quand même cette décision. «Même si je ne crois pas qu'il y aura des suites, je ne crois pas également que cela signifiera la réouverture du Club des Pins, je ne peux cependant pas omettre de saluer ce décret. Toute décision qui a pour but de mettre fin à un abus est à saluer», estime ce jeune homme qui ne se cache pas de faire partie de l'opposition. Tout comme Nacera qui préfère attendre la suite pour se prononcer. «Je ne veux pas me prononcer sur ce décret que j'avoue n'avoir pas compris. Mais si c'est vrai que Bouteflika veut mettre fin au règne du Club des Pins, je ne peux que m'en réjouir», conclut-elle avec beaucoup d'espoir... Le Club des Pins n'a donc pas fini de faire parler de lui...