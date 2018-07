«ALLIANCE ASSURANCES» LANCE UNE ASSURANCE AUTO SUR-MESURE EN TUNISIE "OTO TuniZen", un produit d'assurance exclusif

Par Abdelkrim AMARNI -

Une assurance qui ne manquera pas de charmer les touristes algériens se rendant en Tunisie en voiture.

Un nouveau produit d'assurance - automobile, «OTO TuniZen, l'assistance auto sur mesure en Tunisie», a été lancé hier, à Alger, lors d'une conférence de presse dispensée dans un grand hôtel de la capitale par Hassen Khelifati, DG de «Alliance Assurances-AA». Le responsable de cette compagnie algérienne d'assurance était accompagné pour cette heureuse circonstance par Fewzi Louati, P-DG de la compagnie tunisienne «Générale Assurance-GA».

Ce nouveau service, élaboré après étude de marché, a relevé «le besoin» des automobilistes algériens qui se déplacent en Tunisie. Il permet d'assister les automobilistes en cas de panne ou d'accident de la circulation survenus au cours des vacances sur tout le territoire tunisien. Les touristes algériens motorisés se rendant en Tunisie peuvent désormais contracter ainsi, dès cet été, une assurance automobile qui est un produit «exclusif» destiné justement aux automobilistes algériens désireux de se rendre en Tunisie. Vu le nombre sans cesse croissant d'Algériens qui s'y rendent chaque année par la route et sachant que nul n'est jamais à l'abri d'un accident de la circulation, d'une panne ou d'un imprévu mécanique susceptible de gâcher ses vacances, «OTO TuniZen» vient répondre à un besoin qui n'est autre que de garantir aux vacanciers algériens et à leurs familles un séjour exempt de tout souci de cet ordre. «OTO TuniZen» se décline en deux formules distinctes: la «Zen Light» et la «Zen Plus» respectivement pour le prix modique mensuel de 2000 DA/HT et 3000 DA/HT. Parmi les avantages octroyés par cette assurance, l'on relève que la première prévoit un recours et une protection juridique équivalant à un capital allant jusqu'à 250 euros alors que la seconde élève ce taux à 500 euros. Un véhicule de catégorie «B» est prévu pour le remplacement pour les deux formules en cas d'immobilisation du véhicule assuré. Sa réparation doit se faire auprès du réseau de réparation du prestataire avec un délai de moins d'un jour de main-d'oeuvre.

La durée de remplacement varie entre six jours (une fois) pour la «Zen Light» et jusqu'à quinze jours deux fois cumulables pour la seconde formule avec un kilométrage illimité jusqu'à la frontière. Des prix «très abordables» sont proposés par «Oto TuniZen» même si le client n'est pas assuré auprès de «Alliance Assurances» dont la filiale «ATA» dédiée à l'assistance assure une prise en charge 7/7 et H24. De ce fait, «Alliance Assurances» réaffirme une fois de plus, sa volonté de préserver son statut d'assureur «préféré» des Algériens en respectant son logo «Alliance Assurances, plus qu'une assurance, une «Alliance».

Un «Call Center» est mis à la disposition des automobilistes pour tout conseil utile. En cas de sinistre, il est proposé au client des réparateurs conventionnés, tout en garantissant le contrôle des coûts, la qualité des réparations et les meilleurs tarifs. Selon Brahim Kessali, P-DG de la Caar et néanmoins président de l'UAR (Union des assureurs algériens), le marché des assurances a connu une croissance appréciable de 8% durant le premier trimestre 2018.