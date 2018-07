LE MINISTRE DU TOURISME DONNE LE TOP DÉPART DE LA SAISON ESTIVALE 2018 Un été sans imagination

Par Ilhem TERKI -

La gratuité des plages est devenue un grand problème pour les estivants

Une bonne saison estivale pour la destination Algérie cette année est-elle possible? Cette saison sera-t-elle porteuse avec l'afflux des touristes étrangers?

La saison estivale a débuté officiellement avant-hier. Elle s'annonce doucement, mais sûrement. Un démarrage tardif qui démontre, selon les observateurs, l'absence d'un plan stratégique et une préparation sérieuse. Le département du tourisme connaîtra-t-il une réelle relance lors de cette saison estivale 2018? Rien n'est sur pour l'instant! Le ministre du Tourisme, face à son premier examen, démontre une assurance et une confiance en ce qui concerne la relance du tourisme sur l'ensemble du territoire national.

Pour une meilleure saison estivale, il semble que l'Etat est déterminé à parachever tous les projets touristiques et à séduire le plus grand nombre de touristes. A ce stade, une bonne saison estivale pour la «destination Algérie», cette année s'avère un grand défi à relever.

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a réaffirmé, encore une fois, que le gouvernement est déterminé à parachever tous les projets d'investissement relevant de son secteur, à réhabiliter et à moderniser les établissements hôteliers publics pour répondre aux demandes des clients.

Présidant le coup d'envoi de la saison estivale 2018 au complexe touristique de Sidi Fredj, le ministre a annoncé la réception prochaine de 60 à 70 nouveaux hôtels d'une capacité globale de plus de 7000 lits. Dans ce même contexte, le premier responsable du secteur, a souligné que l'opération de réhabilitation des hôtels se poursuivait toujours en dépit d'un écart dans le taux de réalisation, précisant que ce problème sera pris en charge à travers la mise en place d'une commission nationale de suivi de la réalisation des projets hôteliers. Concernant la gratuité des plages, qui est devenue un grand problème pour les estivants, ces derniers se faisant arnaquer et parfois même agresser, le ministre a mis l'accent sur «l'impératif d'appliquer la loi sur la gratuité des plages», faisant état de l'octroi de contrats de concession en faveur de plusieurs hôtels pour exploiter certaines plages. D'autre part, le ministre a mis en avant la promotion du tourisme dans le pays, rappelant dans ce cadre, la grande stratégie adoptée par le secteur pour relancer le tourisme en Algérie. Pour lui, «le secteur oeuvre à l'amélioration du service public et à la promotion du niveau d'encadrement et des conditions d'accueil des touristes tout en en assurant une meilleure prestation de service avec des prix concurrentiels».

Pour promouvoir son secteur, le premier responsable du tourisme a fait état de la signature d'une convention-cadre entre l'Union générale des travailleurs algériens (Ugta) et le groupe Hôtellerie, tourisme et thermalisme (HTT) à l'effet de permettre aux travailleurs de passer leurs vacances et bénéficier de prix exceptionnels à travers des réductions jusqu'à 30 et 40%.

Dans ce même cadre, il a rappelé les efforts déployés par la Commission nationale de préparation de la saison estivale afin de fournir les moyens humains et matériels au profit des touristes, il a ajouté que «cette commission s'attelle actuellement à la préparation de la saison du tourisme saharien qui débutera en octobre prochain».

Par ailleurs, on note, que le ministre a procédé à l'inauguration d'une exposition sur l'artisanat qui représente le patrimoine national, effectuant, en outre, une visite d'inspection à la plage bleue de Sidi Fredj afin de s'enquérir des conditions actuelles d'accueil des touristes. Le tourisme est d'une importance capitale parce qu'il en va de l'avenir de notre économie. Connaîtra-t-il un essor spectaculaire cette année? L'avenir nous le dira...