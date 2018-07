SORTIE DE PROMOTIONS À L'ACADÉMIE MILITAIRE DE CHERCHELL L'élite de la nation en mouvement

Par Notre envoyé spécial Madjid BERKANE -

Ahmed Gaïd Salah a présidé hier, au nom du président de la République la cérémonie de sortie de promotions de fin d'année 2017-2018 à l'Académie militaire Houari Boumediene de Cherchell.

La cérémonie à laquelle ont assisté des ministres, des officiers supérieurs, des attachés militaires des pays étrangers accrédités en Algérie et autorités locales, ainsi que les familles des élèves sortants, a vu la sortie de trois nouvelles promotions.

Il s'agit de la 11e promotion de formation militaire commune de base, de la 49e promotion de formation fondamentale et de la 2e promotion d'officiers du cycle master. La cérémonie d'ouverture a été entamée par une allocution du commandant de l'Académie le général-major Ali Sidane. Dans son discours, le commandant de l'Académie a mis particulièrement en avant son rôle dans la formation d'une élite de cadres de l'Armée nationale populaire, en leur offrant une formation militaire scientifique de qualité, imprégnée d'une discipline militaire pleine de l'esprit national, de détermination et d'abnégation au service de la nation. Pour ce faire, l'Académie dispense, fera remarquer le général-major Ali Sidane, des programmes de qualité, au diapason des exigences de formation moderne dans les domaines techniques et technologiques en soulignant par ailleurs que l'Armée nationale populaire restera fidèle à ses missions constitutionnelles. «Quoi qu'il arrive l'Armée nationale populaire ne déviera jamais de ses missions constitutionnelles», a-t-il signifié, exhortant les élèves sortants à être à la hauteur de la mission confiée par la nation. Le commandant de l'Académie militaire n'a pas manqué de remercier le Haut Commandement de l'Armée nationale pour l'intérêt grandissant qu'il accorde à celle-ci. Après l'allocution du commandant de l'Académie militaire, la cérémonie s'est poursuivie avec la prestation de serment par les promotions sortantes, la remise des grades et des diplômes aux majors de promotions, la passation de l'étendard entre la promotion sortante et celle montante et la baptisation de la promotion.

Les carrés des promotions concernées qui occupaient la place d'armes depuis le début de la cérémonie ont été invités ensuite à quitter cette dernière pour prendre position au point de départ pour la parade militaire, cédant la place aux exhibitions sportives de combat, à l'instar du karaté, du kung-fu ainsi que des mouvements sportifs d'ensemble avec et sans armes et ce, avant de reconstituer la carte d'Algérie avec les couleurs nationales. Sans transition, le programme de la cérémonie s'est poursuivi avec l'exécution d'un exercice démonstratif de combat relatif au bouclage et à la neutralisation d'un groupe de criminels. La cérémonie a été clôturée par une parade militaire sur des airs de la musique militaire interprétée par une troupe de la Garde républicaine. Avant de quitter la place d'armes, les présents ont suivi en direct sur écran géant un exercice démonstratif exécuté par les Forces navales.

L'exercice est intitulé: «Interception et récupération d'un navire pris en otage par un groupe terroriste et libération de son équipage.» Les exhibitions et les exercices exécutés avec succès ont beaucoup plu aux présents. Ces derniers n'ont pas cessé d'ailleurs d'applaudir chaque séquence.

Le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, a procédé ensuite à l'inauguration de la direction de la recherche scientifique et technologique.

Sur place, le chef d'état-major de l'ANP, Ahmed Gaïd Salah, a inspecté les différents laboratoires et assisté à un exposé retraçant les travaux des élèves sortants. Avant de quitter l'Académie militaire de Cherchell, Le vice-ministre de la Défense nationale et ses invités ont honoré la famille du martyr Mustapha Benaouda au nom duquel a été baptisée la promotion d'hier. Mustapha Benaouda est natif de Annaba. Il est né le 27 septembre 1925.

Il a été l'un des membres du Groupe des 22. Il a lutté contre le colonisateur, particulièrement à l'est du pays. Il a commandé en 1955 l'attaque du Nord-Constantinois. Il a pris ensuite part au congrès de la Soummam en 1956 et à la délégation des négociateurs des accords d'Evian. Mustapha Benaouda est décédé le 5 février 2018.