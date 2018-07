PRODUCTION NATIONALE DE VIANDES ROUGES Plus de 5 millions de quintaux produits en 2017

Par Abdelkrim AMARNI -

Cette production se décline en 3,25 millions de quintaux de viande ovine et 1,25 million de quintaux de viande bovine.

La production nationale de viandes rouges s'est établie à 5,44 millions de quintaux en 2017 pour une valeur de 596 milliards de dinars, a indiqué hier le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, dans un communiqué. Cette production a été de 3,25 millions de q de viande ovine, de 1,25 million de q de viande bovine, de 420.000 de q de viande caprine, de 1000 q de viande cameline et enfin de 141 q de viande équine. Le cheptel en Algérie compte 28,4 millions de têtes d'ovins, 1,9 million de têtes de bovins et 5 millions de têtes de caprins.

Les wilayas potentielles de production des viandes rouges sont Djelfa, par excellence, avec une production de 544.200 q, El Bayadh avec 336.990 q et Tiaret avec 302.572 q. En ce qui concerne la disponibilité alimentaire en viandes rouges, elle est de 14,4 kg/an/habitant, note la même source. Par ailleurs, le ministère a fait savoir que l'assemblée générale élective de l'ensemble des professionnels de la filière «viandes rouges» (éleveurs, distributeurs, stockeurs et fournisseurs) a élu hier Miloud Bouadis au poste de président du Conseil national interprofessionnel de cette filière. Bouadis s'est engagé à oeuvrer à la promotion et au développement de la filière à travers l'accompagnement des éleveurs et la prise en charge de leurs préoccupations. Il s'est engagé également, en collaboration avec les acteurs concernés, à la moderniser et industrialiser la production de viande rouge, d'accroître sa production, d'améliorer le rendement et de répondre à la demande croissante des consommateurs. Les assemblées générales pour l'élection de présidents des Conseils nationaux interprofessionnels des filières agricoles ont déjà élu récemment ceux de quatre autres branches (maraîchère, ail et oignon, pommes de terre et avicole).

Ces assemblées générales électives se sont tenues suite aux recommandations issues des Assises nationales de l'agriculture liées aux organisations professionnelles et interprofessionnelles des filières agricoles, tenues en avril dernier à Alger.