POUR APAISER LE CALVAIRE DES AUTOMOBILISTES Béjaïa aura son grand parking

Par Arezki SLIMANI -

L'espace dégagé après la délocalisation des commerçants des Quatre Chemins, installés jadis sous les ponts de l'échangeur, sera aménagé en parking.

C'est ce qu'a indiqué hier, un communiqué de la cellule de communication de la wilaya, qui précise dans ce sens que «la wilaya de Béjaïa lance un concours d'idées pour l'aménagement des espaces verts ainsi que la réalisation d'un parking à l'entrée de la ville de Béjaïa, précisément au niveau du site de l'échangeur des Quatre Chemins».

«Le concours est ouvert à tous les professionnels intéressés: architectes, urbanistes, architectes-paysagistes, designers, éclairagistes, scénographes, artistes», ajoute-t-on dans le communiqué où il a été souligné que «le concours d'idées aspire à réenchanter ce lieu à l'attention des touristes, des Béjaouis et des riverains». «Le règlement détaillé sera disponible prochainement sur cette page et l'espace pour déposer votre projet sera déterminé aussi en même temps. Dans le même ordre d'idées, un appel a été lancé aux investisseurs privés pour se rapprocher des services de la wilaya afin de déposer leurs demandes pour un investissement touristique». Il s'agit de la réalisation d'infrastructures touristiques au niveau de la région paradisiaque de Oued Dass, qui a été récemment nettoyée et récupérée après l'opération de démolition des constructions illicites, entamée par les autorités locales». «La priorité sera donnée aux investisseurs privés la wilaya de Béjaïa», insiste-t-on dans un autre communiqué. Deux bonnes initiatives qui ont pour objectif de concrétiser une démarche de réappropriation des biens collectifs et de les soutirer des mains des prédateurs, dont l'activité n'est d'aucun apport pour la région et ne correspond nullement à la vocation touristique de Béjaïa. Cette wilaya qui fait face à de nombreuses insuffisances, tente de soigner son image de marque par des mesures salutaires, à l'instar de celles qui viennent d'êtres prises, pour peu qu'elles soient menées jusqu'au bout.

D'autres sites autrement plus importants méritent d'être reconsidérés.La wilaya de Béjaïa a tout à gagner en réaménageant dans la sérénité, de nombreux espaces, autant sur le plan urbanistique que sur celui de l'activité.