ILS LE TUENT PARCE QU'IL S'EST INTERPOSÉ DANS UNE BAGARRE Et le mariage devint drame à Bourouba

Par Hasna YACOUB -

Il s'est rendu à une fête de mariage à Bourouba croyant sûrement qu'il allait passer une bonne soirée puisqu'une qaâda chaâbie était prévue après le dîner. Ce jeune d'une trentaine d'années n'a sûrement pas réalisé ce qui lui arrivait en recevant plusieurs coups de poignard de la part de deux invités, juste parce qu'il s'était interposé, quelques heures auparavant, entre ses meurtriers et d'autres invités afin d'éviter l'éclatement d'une bagarre. Son intention était bonne: il ne voulait pas que la fête de son hôte soit gâchée. Ça lui a coûté la vie.

Les deux meurtriers et après avoir commis leur forfait de sang-froid, ont quitté la fête pour se diriger vers un endroit plus calme et isolé afin de continuer leur soirée autour d'une table de beuverie bien garnie. Arrêtés et présentés au tribunal, les deux mis en cause ont reconnu les faits et risquent aujourd'hui la réclusion à vie.