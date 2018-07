SAISIE DE 350 TONNES DE VIANDE DANS L'AFFAIRE EL BOUCHER Les assurances de Djellab

Par Nadia BENAKLI -

«Les viandes périmées seront incinérées et celles qui sont valables seront destinées à la consommation», a-t-il affirmé.

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a rassuré que les viandes destinées à la consommation sont soumises à un contrôle strict de la part des services de son département. Interpellé sur la vente aux enchères des viandes saisies dans l'affaire El Boucher, hier en marge de la cérémonie de clôture de la session parlementaire tenue au Sénat, le ministre a répondu de manière indirecte. «Les viandes périmées seront incinérées et celles qui sont valables seront destinées à la consommation», a-t-il affirmé en assurant que ses services sont à pied d'oeuvre pour le contrôle de la qualité des produits avant leur commercialisation. «Les produits de consommations importés sont soumis à un contrôle au niveau des laboratoires avant leur commercialisation sur le marché», a-t-il certifié, en vue de lever le doute et rassurer l'opinion publique. Selon Saïd Djellab, les services vétérinaires et de contrôle du ministère travaillent en coordination avec ceux du ministère de l'Intérieur. L'Association algérienne de la protection du consommateur (Apoce) a annoncé sur sa page facebook que les services de la wilaya d'Oran ont procédé à la vente aux enchères de la quantité de viande congelée saisie par les gardes-côtes de la façade maritime d'Oran le 29 mai dernier. «Pas moins de 350 tonnes, importées dans 20 conteneurs, dont la date de péremption intervient ce mardi 4 juillet, ont été vendues aux enchères», a-t-elle annoncé sur sa page facebook. L'Apoce a mis en garde contre la consommation de cette viande car il reste peu de temps pour l'écouler sur le marché. Cette annonce a sérieusement semé la panique auprès de l'opinion publique qui suit avec intérêt cette affaire. Les déclarations du ministre du Commerce ont plus ou moins rassurantes. Par ailleurs et à propos de l'affaire des produits destinés à l'exportation refoulés dernièrement, le ministre a fait savoir qu'une rencontre se tiendra aujourd'hui au Centre international des congrès entre les différents intervenants dans la chaîne. Cette rencontre aura pour but de dégager une feuille de route définissant les modalités et les moyens d'exportation des produits.



Ould Abbès

«Laissez la justice faire son travail!»

Le secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès, n'a pas voulu s'exprimer sur l'affaire des 701 kg de cocaïne. Interpellé sur ce sujet en marge de la cérémonie de clôture de la session parlementaire au Sénat, le patron du FLN a appelé à laisser le soin à la justice.

«Laissez la justice faire son travail!», a-t-il déclaré en précisant que le procureur de la République est habilité à s'exprimer sur le sujet.