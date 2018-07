ORAN 10.000 demandeurs attendent leur clé

Par Wahib AïT OUAKLI -

Le département de Abdelwahid Temmar met l'accent sur le parachèvement du lot d'habitations de plus de 18.000 logements publics locatifs inscrits entre 2006 et 2013.

Par où commencer? Quel est le barème à prendre en compte dans le cadre du relogement? Ces deux lancinantes questions constituent le véritable casse-tête chinois des responsables en charge du logement de la daïra d'Oran. La demande dépasse largement l'offre.

Pour le moment, l'offre est de 2000 logements contre une demande arrêtée à 10.000 dossiers déposés au niveau des services de daïra, instance jouissant de toutes les prérogatives quant à élire les heureux bénéficiaires. «Dans tous les cas, les demandeurs de logements subiront un examen profond», a-t-on expliqué ajoutant qu'«aucun logement ne sera attribué sans passer par l'étude de la situation sociale des demandeurs d'habitations».

Autrement dit, tous les souscripteurs sont mis sur le même pied d'égalité tandis que leurs dossiers passeront au crible avant que soit prononcé le nom de l'heureux élu. La triche ou encore le petit passe-droit relève, désormais, de l'ancienne histoire. C'est du moins une telle politique mise en oeuvre par la wilaya d'Oran mettant l'accent sur la justice et l'équité, sans aucune prise de partie, dans le traitement des dossiers des souscripteurs. Dans une course effrénée, la collectivité procédera, à la fin du mois en cours, à l'attribution de 500 logements promotionnels assistés. LPA.

Dans ce cadre, la wilaya d'Oran a, dans un passé récent, lancé un projet portant sur la réalisation de plus de 2000 habitations dont plus de 1000 logements (50%) sont destinés aux souscripteurs de la ville d'Oran. Le département de Abdelwahid Temmar mise gros en mettant, récemment, l'accent sur la nécessité du parachèvement des chantiers engagés et du rattrapage du retard accusé dans le cadre des projets lancés ces dernières années. Il s'agit, très précisément, de l'important lot d'habitations de plus de 18.000 logements publics locatifs inscrits entre 2006 et 2013.

Un tel chantier a tellement traîné qu'il a failli se transformer en Arlésienne au point qu'il aura fallu l'intervention de la personne du ministre en déplorant le retard accusé, mais tout en affirmant qu'«il est inconcevable de demander des logements en plus alors que les projets lancés ne sont pas achevés». C'est dire que le département de Temmar, empressé dans les démarches entreprises par son département, presse, lui aussi, ses représentants locaux en charge du logement en les invitant à serrer l'étau du contrôle sur les entreprises devant exécuter le programme de logement.

D'ailleurs, il a incité la direction de l'habitat à prendre attache avec ces entreprises en les réunissant pour mettre le point sur la nécessité d'aller de l'avant en accélérant la cadence de la concrétisation des chantiers qu'ils ont raflés. «Il y a un énorme travail à faire pour rattraper le retard accusé dans le cadre de la concrétisation des logements publics locatifs en 2018, et ce, afin de satisfaire la demande», a indiqué Abdelwahid Temmar lors de sa dernière visite de travail et d'inspection qu'il a rendue dans la capitale de la forte demande de logement. Localement, l'on évoque un lot important d'habitations estimé à 48.000 logements de différents types.

«Ils sont en cours de réalisation dans la wilaya d'Oran», a-t-on affirmé tout en se référant au ministère de l'Habitat et à la wilaya d'Oran pressant les entreprises à renforcer leur présence dans les chantiers et accélérer la cadence des travaux.

D'autant plus que la politique d'austérité ne semble pas affecter le secteur du bâtiment; c'est dire que les finances ne manquent pas. Le montant financier accordé aux projets de réalisation de bâtiments est de plus de 1 milliard de dinars et pas moins de 2,25 milliards de dinars accordés aux travaux supplémentaires.

Simultanément, la nouvelle ville Ahmed-Zabana, à implanter dans les environs de la commune de Misserghine, n'est pas des moindres. Ce projet vise essentiellement l'absorption de la demande en matière de logement. Le ministère de l'Habitat presse ses représentants locaux les invitant à se préparer fermement pour se lancer dans un tel projet qui prévoit la réalisation de 50.000 logements dont 20.000 habitations entrant dans le cadre de la vente-location. La nouvelle ville abritera 25.000 familles.

Localement, la wilaya d'Oran a bouclé l'année dernière en procédant à l'attribution d'un lot de plus de 5400 habitations.