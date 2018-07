À L'OCCASION DE LA FÊTE DE L'INDÉPENDANCE 50.000 logements distribués demain

Par Madjid BERKANE -

La wilaya d'Oran a bouclé l'année dernière en procédant à l'attribution d'un lot de plus de 5 400 habitations

Le coup d'envoi de cette opération aura lieu mercredi prochain. L'opération touchera l'ensemble des wilayas.

La fête de l'indépendance sera célébrée en grande pompe cette année. Pas moins de 50.000 logements, toutes formules confondues, seront distribués à cette occasion. L'information en question a été rendue publique dans l'après-midi d'hier par des sources concordantes. «Le coup d'envoi de cette opération aura lieu demain, soit à la veille de la célébration de la fête de l'indépendance», a ajouté la même source, précisant que cette opération va concerner l'ensemble des wilayas du pays. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville Abdelwahid Temmar a, pour rappel, déjà fait allusion à cette information lors de son intervention il y a une dizaine de jours, à l'occasion d'une journée parlementaire sur le sujet. Abdelwahid Temmar, a indiqué en effet que son département est en train de préparer une grande opération de distribution de logements à l'occasion de la fête de l'indépendance. «Nous sommes en phase de préparation pour une grande opération de distribution de logements qui aura lieu à l'occasion de la fête de l'indépendance », a-t-il déclaré au juste, sans préciser pour autant le nombre de logements à distribuer et les wilayas concernées. Le ministre a pris seulement le soin ce jour-là de rappeler la décision prise par son département, à savoir la distribution des logements à la veille de chaque fête nationale et religieuse. Le département de l'habitat a,selon Abdelwahid Temmar, déjà entamé l'application de cette nouvelle vision sur le terrain. «L'opération ayant concerné la distribution de 50.000 logements à l'occasion de Leïlat El Qadr à travers le pays, s'est inscrite dans cette démarche», a-t-il rappelé par la même occasion. «La distribution des logements dans les délais impartis est une instruction du chef de l'Etat. Le président de la République tient énormément à la tenue de ses engagements en termes d'habitat. Il veut que tous les logements inscrits au plan quinquennal soient réalisés jusqu'au dernier logement», a-t-il poursuivi. Pour le premier responsable du secteur de l'habitat, l'Etat a suffisamment de moyens pour respecter les délais de réalisation et la concrétisation de ces programmes. «L'Etat a les moyens de sa politique. Nous avons de quoi réaliser le programme du président en termes de logements dans toutes ses formules», signifiera-t-il, rappelant que plus de trois millions et demi de logements, toutes formules confondues, ont été réalisés depuis 1999. «La réalisation de ces logements a coûté pour le Trésor public quelque 5788 milliards de DA dont 4615 milliards de dinars ont été consommés, soit un taux de 80%», a fait savoir le ministre. Donnant par catégorie le nombre de logements réalisés depuis 1999 jusqu'à 2018, Abdelwahid Temmar a indiqué que l'Etat a réalisé 1,176 million de logement de type socio-locatif, 1,583 million de logements ruraux, 456.000logements sociaux participatifs et promotionnels, et 156.000 logements Aadl. Il est à noter que l'Etat aide aussi les citoyens par d'autres moyens pour réaliser leurs logements ou effectuer les travaux d'aménagement. En effet, le gouvernement permet aux citoyens de recourir à des crédits bancaires bonifiés, et ce, en fonction de leurs revenus. Par ailleurs et dans le but d'aider les autres catégories à réaliser leurs logements, le gouvernement a fait en sorte que les prix des matériaux de construction soient à la portée de tous. Pour ce faire, l'Etat a redoublé le nombre d'unités fabriquant le ciment, la céramique et d'autres unités. Les efforts du gouvernement ont porté leurs fruits. Les matériaux de construction sont disponibles en abondance. S'agissant du ciment, l'Algérie a, en plus de pouvoir couvrir les besoins du marché national, pu exporter à l'étranger. Le ciment algérien a en effet été exporté y compris vers l'Espagne.