S'EXPRIMANT, HIER, À PARTIR D'ILLIZI Bedoui avertit "les promoteurs de la fitna"

Par Notre envoyé spécial Walid Aït Saïd -

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire

Y a-t-il un complot qui se trame contre l'Algérie? C'est en tout cas ce qui ressort de la visite, hier, à Illizi (sud-est du pays), du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nouredine Bedoui. Le ministre a usé de mots très violents, voire de menaces contre ceux qu'il qualifie de promoteurs de la «fitna» et du désespoir. «Malgré tout ce qu'ils disent et tentent de faire croire, l'Algérie est un pays de paix et d'espoir», a-t-il soutenu, avant de menacer tous ceux qui s'aventureraient à jouer avec la stabilité. «Nous ne badinons pas avec ces acquis chèrement payés», a-t-il ajouté, en assurant qu'il y avait des lignes rouges à ne pas franchir, dont la stabilité du pays. Mais aussi la... Sonatrach!

«Le groupe Sonatrach est le coeur de l'économie nationale. Le développement du pays repose sur cette entreprise. C'est donc une ligne rouge à ne pas franchir», soutient-il. «On ne peut jouer avec cette entreprise ou en faire un objet de surenchère politique», a-t-il insisté, non sans avertir de graves «représailles» ceux qui sont en train d'essayer de déstabiliser le géant pétrolier national. Qui sont ces «comploteurs»? Sommes-nous encore une fois devant la main étrangère? Bedoui souligne que ce sont des ennemis étrangers, mais aussi nationaux! Néanmoins, le ministre de l'Intérieur a tenu à mettre en avant que la première «arme» qui va les faire tomber n'est autre que le peuple algérien. «0n fait confiance aux enfants de l'Algérie pour contrer ces menaces. Nos enfants à travers tout le territoire national qui ont choisi la Réconciliation nationale vont faire barrage comme un seul homme, avec un seul coeur pour protéger le pays et conserver les acquis que le chef de l'Etat, Abdelaziz Bouteflika, s'est attelé à mettre en place depuis son arrivée au pouvoir en 1999», atteste-t-il avant d'assurer que les grandes «réalisations» de Bouteflika se poursuivent et se poursuivront encore longtemps.

Il donne l'exemple du mégaprojet qu'il était venu inaugurer en cette chaude matinée de juillet, en compagnie de son homologue de l'énergie, Mustapha Guitouni, et le P-DG de la Sonatrach, Abdelmoumene Ould Kaddour, à savoir la réalisation d'une mégastation de séparation et boosting de gaz à Alrar (In Amenas). Ce projet permettra de consolider les capacités de production de gaz naturel de l'Algérie. Mais cette inauguration qui s'est faite en grande pompe est un message fort envoyé au reste du monde. On se rappelle tous de la terrible tentative de prise d'otages de 2013 à Tiguentourine, à quelques encablures de cette station. Bedoui a rappelé que ce projet avait été lancé la même année que la prise d'otages de Tiguentourine, à l'instar de plusieurs autres grands projets. «C'est la meilleure preuve que l'Algérie ne tombera pas, quels que soient les moyens que ses ennemis tenteront d'utiliser», a insisté Nouredine Bedoui. Il profitera de l'occasion pour rendre hommage à tous les corps des services de sécurité, en particulier l'Armée nationale populaire qui avait brillamment réussi à repousser l'attaque de Tiguentourine. «Nos soldats veillent à la sécurité et à la stabilité du pays», a-t-il souligné, avec ce qui sonne comme un message fort, notamment aux soldats qui protègent les frontières telles que celles de In Amenas (frontière libyenne, ndlr).

«Je rends aussi hommage à tous ces Algériens qui travaillent tous les jours dans des conditions des plus difficiles afin que l'Algérie soit toujours debout...», a-t-il conclu avec beaucoup d'espoir...



Le ministre de l'Energie à propos de Sonatrach

«5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 5 mois»

Le ministre de l'Energie se réjouit. «Les finances du pays vont bien», s'est-il félicité en mettant en avant que cela était dû à la bonne santé de la Sonatrach. «Elle a fait 15,97 milliards de dollars de chiffre d'affaires durant les cinq premiers mois de l'année contre 14 milliards de dollars l'an dernier à la même période», a-t-il indiqué en soulignant que cela représentait une croissance de 14%. «Pour ce qui est de la fiscalité pétrolière, Guitouni affirme qu'elle était de 1232 milliards de dinars contre 1032 l'an dernier à la même époque.» C'est de bon augure pour le pays, cela lui permettra d'avancer mieux dans son opération de diversification de l'économie nationale», a-t-il souligné non sans mettre en avant que la Sonatrach prévoyait de gagner 67 milliards de dollars supplémentaires avec son plan Sonatrach 2030 qui doit faire d'elle un membre du top5 des compagnies pétrolières dans le monde. Dans un autre registre, il a annoncé l'ouverture dans le Sud de trois nouveaux centres de formation pour les métiers du gaz et du pétrole. «Un à Illizi, un à Adrar et un autre à Ouargla», a-t-il conclu tout sourire.