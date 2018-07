VÉHICULES ASSEMBLÉS EN ALGÉRIE L'étude des prix bientôt achevée

Le ministre du Commerce, Said Djellab, a indiqué que l'étude portant sur les prix des véhicules fabriqués localement sera bientôt achevée. «L'étude sur les prix des véhicules est pratiquement finalisée et ses résultats seront connus dès la fin de ce travail», a indiqué le ministre à la presse en marge de sa rencontre consultative sur les exportations hors hydrocarbures. «Nous faisons un travail approfondi. Nous sommes en train de voir avec les constructeurs qui ont beaucoup coopéré avec nous, en nous donnant tous les documents nécessaires et les structures de coût», a fait savoir le ministre. Selon lui, les services de son ministère «sont en train de travailler sur les structures de coût pour voir quel est le coût du produit, la marge qui est prise au niveau de la sortie d'usine ainsi que la marge qui est prise jusqu'au consommateur».