62 KILOS DE CANNABIS SAISIS À TIZI OUZOU DEPUIS JANVIER La ville sombre dans la drogue

Par Aomar MOHELLEBI -

La consommation du cannabis a connu une expansion alarmante depuis les 10 dernières années.

Les services de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou ont saisi pas moins de 62 kilogrammes de drogue depuis le premier janvier 2018. C'est ce qui a été révélé hier, par les responsables du secteur de la police en marge de la célébration de la Journée internationale contre l'abus et le trafic des drogues. Cette quantité saisie correspondant au genre appelé cannabis ou hashish (appelé communément zetla en Algérie) qui est la plus consommée par les Algériens, ont ajouté les mêmes responsables à la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou. Quant à la drogue dure ou la cocaïne, une petite quantité a été saisie durant ces six mois dans la wilaya, à savoir, uniquement quatre grammes. En effet, la cocaïne n'a pas encore pénétré de manière considérable dans la wilaya de Tizi Ouzou mais la consommation du cannabis a connu une expansion alarmante depuis surtout les dix dernières années. Il ne se passe pas une semaine sans que les services de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou ne rendent public un communiqué pour faire état de l'arrestation d'un ou de plusieurs individus en possession de kif traité. D'ailleurs, le bilan communiqué, hier à l'occasion de la Journée internationale contre l'abus et le trafic des drogues, fait aussi ressortir le fait qu'il y a eu pas moins de 88 affaires traitées inhérentes à la consommation ou à la commercialisation de drogue qui ont été enregistrées du 1er janvier au 30 juin 2018. On dénombre pas moins de 119 individus impliqués dans ces affaires de trafic de stupéfiants dont quatre mineurs. Parmi les affaires recensées, il y a lieu de souligner que 32 d'entre elles ont trait à la vente de drogue et 49 sont liées à la consommation de ce poison qui détruit la santé des individus à petit feu. La consommation de drogue a pris des proportions alarmantes ces dernières années en Kabylie. Même le village le plus reculé de la wilaya n'y échappe désormais pas. Un fléau qui a poussé plusieurs parties concernées à mettre le holà pour sensibiliser, avant qu'il ne soit trop tard, sur les dangers que représente la consommation des stupéfiants. Mais les résultats n'ont pas suivi puisque le nombre de personnes, surtout les jeunes, qui consomment régulièrement de la drogue va crescendo. Les services de sécurité sont certes, sur le pied de guerre concernant la lutte contre la consommation des drogues, mais sans l'implication des autres parties concernées directement ou indirectement par ce fléau, cette lutte à elle seule ne suffit pas. Selon des spécialistes interrogés, la première partie concernée par ce travail de sensibilisation reste la famille mais aussi l'école et toute la société. Le mouvement associatif peut aussi être d'un apport certain pour limiter les dégâts qu'engendre la consommation de la drogue dans les milieux juvéniles. La pratique sportive régulière ainsi que la communication permanente aussi bien avec les membres de la famille qu'un entourage amical sain, sont les autres ingrédients pour limiter au maximum la propagation de ce dangereux fléau. Enfin, sensibiliser aussi sur les dangers de la cigarette peut constituer une barrière pour le recours à la drogue car la majorité des adeptes du hashish sont au préalable des fumeurs de cigarettes. Notons qu'en plus de la consommation du cannabis, il y a une frange de la population qui consomme des psychotropes dans la wilaya de Tizi Ouzou. Depuis le 1er janvier 2018, les services de la sûreté de wilaya et les différentes sûretés urbaines et sûretés de daïras ont saisi près d'un millier de comprimés de psychotropes. La sonnette d'alarme est désormais tirée.