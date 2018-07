IL TUE LA MÈRE DE SES QUATRE ENFANTS À L'HEURE DU SHOUR Quand l'amour rend fou

Par Hasna YACOUB -

Les raisons de l'horrible acte commis par un père de famille durant le mois de Ramadhan et qui avait secoué toute la ville de Larbaâ, dans la wilaya de Blida viennent d'être connues. Il s'agit de son amour fou pour une autre jeune femme. Une relation dont son épouse a pris connaissance et qui est devenue la pomme de discorde dans le couple. C'est d'ailleurs au cours d'une dispute qui a éclaté à l'heure du shour, le mois du Ramadhan, que le quadragénaire, emporté par la colère, se saisit d'un fil de fer, en entoure le cou de sa femme avant de serrer jusqu'à ce que mort s'ensuive. L'homme, père de quatre enfants, a étranglé sa femme enceinte de jumeaux, parce que cette dernière aurait refusé de donner son accord à son mari pour une deuxième épouse. Après avoir commis son crime, le mis en cause a pris la fuite, avant d'être interpellé, il y a deux jours par les éléments de la sûreté de la daïra de Larbaâ. Le père de famille sera présenté devant le procureur de la République près le tribunal de Blida au cours de la semaine pour répondre du chef d'accusation de meurtre avec préméditation.