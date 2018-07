CITÉ MANSOUR EDHAHABI - PANORAMA HUSSEIN DEY La réquisition du wali d'Alger piétinée

Par Mohamed BOUFATAH -

Les réquisitions du wali d'Alger ne signifient visiblement rien pour certains! C'est ce qui vient d'avoir lieu au niveau de la cité Mansour Edhahabi- Panorama faisant face à la Maison de la presse Abdelkader Safir de Kouba.

En effet, et en totale contradiction avec la réquisition de la wilaya d'Alger N°1428 datant du 10 mai 2017 portant démolition de la clôture de ladite cité, les habitants de cette dernière ont procédé, après sa démolition par les services de la wilaya, à sa reconstruction. Ils y ont érigé en effet une clôture en grillage.

Le but recherché par ces habitants, témoignent des riverains qui se sont déplacés, hier, à notre rédaction pour dénoncer cet abus, est de les empêcher de garer leurs véhicules au sein de la cour de cette cité.

«La cour de la cité appartient exclusivement aux habitants de la cité», ne cessent de répéter les habitants de la cité qui se sont permis récemment d'implanter des arbres à l'entrée et de placarder une enseigne sur laquelle ils ont écrit «propriété privée». Pour nos interlocuteurs, les habitants de la cité bénéficient de la complicité du P/APC de Hussein Dey. Ce dernier a en effet tourné le dos à toutes leurs sollicitations. «Je ne suis capable de rien. Cela ne me regarde pas. Allez voir le wali!», se contente de dire ce dernier à chaque fois qu'il est sollicité, témoignent en outre les riverains. La démolition de la clôture en question par la wilaya visait aussi, ajoutent nos interlocuteurs, à permettre aux employés et aux visiteurs de la Maison de la presse d'y garer leurs véhicules. Ces derniers sont, pour rappel, en train de garer n'importe comment leurs véhicules sur la chaussée jouxtant la Maison de la presse, engendrant une situation d'encombrement à longueur de la journée. Les riverains de la cité en question sollicitent ainsi de nouveau le wali d'Alger afin de réquisitionner la force publique pour faire appliquer la loi.

«Certains n'entendent et ne comprennent visiblement que la langue du bâton», a conclu l'un des riverains qui se sont déplacés à notre rédaction. Il est à rappeler que la cité Panorama est considérée par la wilaya d'Alger comme une partie à part entière du patrimoine historique de la wilaya.