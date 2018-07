AFFAIRE DES 701 KILOS DE COCAÏNE L'équipage du navire blanchi

Par Zakaria ZEMRI -

Le navire qui transportait la cocaïne a levé l'ancre, ce qui soulève beaucoup d'interrogations, alors que le droit maritime insiste sur la responsabilité de l'équipage.

Cap vers la bonne espérance. Le navire à bord duquel les 701 kilogrammes de cocaïne ont été importés illégalement en Algérie se dirige vers l'Afrique du Sud. Nouvelle qui suscite les interrogations des spécialistes. Car selon le droit maritime, son équipage est responsable de la cargaison de son vaisseau. Ainsi, ils ont été libérés et retourneront «nager leur mer». C'est ce qu'a décidé le juge d'instruction du pôle judiciaire spécialisé à Alger. Les experts du droit estiment que la libération de l'équipage soulève beaucoup de questions. Bien que les procédures exigent la présence de l'équipage lors du chargement des containers, ces derniers avaient déclaré ignorer leurs contenus. Le représentant de la compagnie d'export et l'agent de transit doivent aussi être de la partie avant de sceller les containers. Le second capitaine du navire battant pavillon du Liberia a déclaré qu'il n'avait «rien remarqué de suspect pendant la traversée. Il n'y avait que les membres de l'équipage à bord». Personne n'a réussi à apporter des explications quant à l'arrêt de la climatisation pendant deux heures dans la caisse métallique en question. Un des électriciens de l'équipage s'est accordé avec son second capitaine pour dire que «la température du conteneur n'a pas changé pendant le voyage». Idem pour le fait que le porte-conteneurs ait été immobilisé pendant plus de trois jours au port de Valence, malgré les lourdes pénalités de retard qui sont infligées. Le second a en outre déclaré qu'il n'avait «pas pu contrôler tous les conteneurs, car il y en avait beaucoup». Complicité ou simple méprise? L'enquête montre pourtant que le conteneur en question a été ouvert, éventuellement à l'aide d'une grande pince coupante. Il aurait subi de plus, un contrôle de la part des douanes espagnoles à son arrivée du Brésil. Du matériel de navigation a également été saisi dans la foulée, notamment des lampes équipées de GPS. Certains ont émis l'hypothèse que la marchandise illicite devait être larguée, pour être ensuite récupérée par d'autres personnes sur d'autres embarcations. Ces derniers étayent leur hypothèse par le fait que la drogue a été stockée juste à l'entrée du conteneur. Un signe qui accrédite la thèse d'un transbordement en haute mer. La saga judiciaire se poursuit. Le navire a levé l'ancre, mais l'encre ne s'arrêtera pas de couler de sitôt.