117 TERRORISTES NEUTRALISÉS ET 66 SE SONT RENDUS EN SIX MOIS L'impressionnante efficacité de l'ANP

Pas moins de 117 terroristes ont été mis hors d'état de nuire par l'Armée nationale populaire au courant du premier semestre de l'année en cours. Un bilan aussi lourd contre la horde sauvage renseigne sur l'efficacité des éléments de l'ANP, mais aussi sur leur détermination et leur engagement indéfectible à en finir avec ces irréductibles qui refusent la main tendue de l'Etat. L'ANP aura donc durant cette période, qui sera sans répit, abattu 20 terroristes dans différentes opérations de ratissage déclenchées sur la base de renseignement. Dans ce bilan, on retient l'arrestation de 18 autres, alors que trois corps de terroristes seront découverts par l'ANP.

Ce qui est impressionnant dans les investigations de l'Armée nationale populaire c'est le nombre de terroristes qui ont déposé les armes après des pourparlers. Le bilan arrêté fait état de 66 repentis dont les redditions ont été enregistrées à Jijel et Tamanrasset, 16 le mois de juin et 17 pour le mois de mai. A cela s'ajoute la reddition d'une famille de terroristes composée de 10 membres dont des enfants. L'ANP a également mis fin aux activités de 57 éléments de soutien. Lors de ces différentes interventions militaires, l'ANP a récupéré et a découvert un arsenal de guerre composé d'armes légères et lourdes dont des Kalachnikov de différents types, des fusils, des PA, ainsi qu'un important lot de munitions. L'ANP a par ailleurs détruit deux ateliers de fabrication d'explosifs et saisi 700 kg de produits chimiques destinés à la préparation de bombes. L'on retient également qu'au courant de ces six derniers mois, la destruction de 311 abris pour terroristes et 318 bombes artisanales.

Le bilan reste des plus remarquables. L'importance qu'accorde l'ANP à l'information et au renseignement reste la clé de cette réussite incontestable, sachant que l'ANP a acquis durant ces deux dernières décennies une expérience prodigieuse qui lui a permis d'ailleurs d'user même de sa diplomatie pour convaincre les égarés à revenir à la raison sans aucune contestation.

L'Armée nationale populaire a pu impressionner par son professionnalisme et son sérieux quand il s'agit de la protection de ses frontières, le maintien de la sécurité et la préservation de la souveraineté. «L'Algérie est une ligne rouge», avait déclaré le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, lors de l'une de ses sorties sur le terrain. De même qu'il avait tenu à exprimer sa grande considération envers l'ANP, cette armée composée d'hommes aguerris soucieux des intérêts du pays. Cette armée qui, pour le vice-ministre de la Défense nationale, doit rester «une élite unifiée, organisée et complémentaire».

Lors de sa dernière visite d'inspection et de travail à la 2e Région militaire, le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, avait loué et salué les efforts des soldats sur le terrain, il avait déclaré: «Je me dois en cette honorable occasion de saluer les opérations de qualité, qui viennent s'ajouter à la série des résultats positifs réalisés par nos unités sur le terrain, le long des frontières terrestres de notre pays et ses eaux territoriales, qui ont mis en échec un grand nombre de tentatives d'intrusion, de contrebande et de crime organisé, comme il m'appartient de souligner que la mission de sécurisation des frontières est une responsabilité qui requiert le plus grand intérêt, la permanente vigilance et la disponibilité extrême, à même de garantir la protection intégrale de notre territoire national.»

Il n'avait pas manqué à l'occasion de préciser que «nos Forces navales marquent de grands pas de développement, dans tous les domaines, et ce depuis l'année 2005, veillant à fournir plus d'efforts et en permanence, à travers les unités des gardes-côtes, avec persévérance et détermination, notamment en ce qui concerne le sauvetage d'un grand nombre de jeunes, leur épargnant les conséquences et les dangers de l'émigration clandestine, outre les efforts fructueux consentis dans la protection de nos eaux territoriales sur les plans sécuritaire, social et économique contre tout dessein hostile. La grande quantité de cocaïne interceptée récemment est la meilleure preuve de l'efficience de ces efforts». Ainsi donc, l'ANP prouve chaque jour à qui veut comprendre, sa persévérance et sa détermination à faire face à tous les dangers.



Remise de grades et de médailles

Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah

préside aujourd'hui la cérémonie Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, présidera, aujourd'hui au siège du ministère de la Défense nationale, la cérémonie de remise de grades et de médailles, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale. «Au nom de Son Excellence Monsieur le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire présidera mercredi, au siège du ministère de la Défense nationale, la cérémonie de remise de grades et de médailles» a souligné le MDN.