POUR DES VACANCES SÉCURISÉES ET UNE SAISON ESTIVALE TRANQUILLE Le plan bleu enclenché

Par Ilhem TERKI -

Un plan de sécurisation global comportant un ensemble de mesures préventives et de précautions

Comme chaque année, le dispositif sécuritaire est renforcé pour assurer la sécurité et l'ordre durant cette saison estivale.

La direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn) a mis en place, en prévision de la saison estivale, un plan de sécurisation global comportant un ensemble de mesures préventives et de précautions visant à garantir la sécurité des citoyens et la protection de leurs biens. Hier, le colonel Mustapha El Habiri, directeur général de la Sûreté nationale, (Dgsn) a procédé à Alger, au lancement du «Plan bleu de la Sûreté nationale, en prévision de la saison estivale 2017-2018». Ce plan spécial saison estivale est entré en vigueur hier. «Le plan bleu 2018, destiné à la sécurisation des estivants, mobilise cette année 1700 policiers dans les villes côtières et non côtières dont 100 femmes policières sont mobilisées», avait indiqué le représentant de la sécurité publique à la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn), Rabah Zouaoui. Dans le cadre de ce plan, des centaines de policiers de différents grades vont assurer la sécurité des estivants à travers tout le territoire national, selon le même responsable. Il ajoute que «ce plan est mis en place pour renforcer la sécurité dans les wilayas du littoral». Les services de police, qui sont sur les dents pour assurer la sécurité des estivants pendant les vacances, ont plusieurs plages à prendre en charge. «Pas moins de 77 postes de surveillance générale et de sécurisation sont déjà opérationnels pour la prise en charge, au plan sécuritaire, de 81 plages autorisées à la baignade», précise le même officier supérieur. Cette démarche, a-t-il dit, «vise à intensifier la prise en charge sécuritaire, notamment durant la saison estivale», pour le bien-être des estivants, notamment en ce qui a trait au maintien de l'ordre public et au respect des lois, y compris celles concernant l'environnement et la santé publique. On souligne également que l'effectif global affecté exclusivement à la mission de sécurisation des plages s'élève à des centaines de policiers.

L'effectif de policiers qui intégrera le dispositif prévu pour les wilayas côtières, la circulation routière et l'ordre public est renforcé cette année. On note dans le même sens que les postes de police de surveillance et de sécurisation des plages ont pour mission de veiller à l'ordre public dans son sens le plus large. De même qu'ils veilleront au respect de la réglementation en matière d'hygiène, garantir la sécurité des estivants, ont la salubrité publique et la protection de l'environnement. Ils sont également chargés de porter aide et assistance aux estivants et procéder à la coordination des actions avec les partenaires sur le terrain (Protection civile-gardes-côtes, Gendarmerie nationale). Au besoin, les agents de police sont instruits de réprimer dans le strict cadre de la loi, les auteurs d'infractions graves, avec la mobilisation de l'équipage radar, la mise en place des circuits d'éducation routière au profit des enfants estivants au niveau des centres de vacances. Il convient aussi d'agir contre les automobilistes, qui festifs lors des cortèges, usent excessivement de moyens sonores qui entravent la fluidité de la circulation routière, portant ainsi préjudice à la tranquillité et à la quiétude des citoyens et enfin lutter contre les parkings sauvages, souvent à l'origine d'incidents graves. En marge du lancement de ce plan, une exposition a été organisée en vue d'informer les citoyens des différentes activités sécuritaires de chaque unité de police tout au long de l'année et durant les fêtes, et les saisons estivales.