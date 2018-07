LA VALEUR DE L'EURO FLAMBE Les hadji explosent Port Saïd

La flambée de l'euro face au dinar durant l'été se poursuit aussi cette année. C'est ce que nous avons vérifié de visu, hier, à la placette Port Saïd à Alger. Les 100 euros qui s'échangeaient il y a quelques semaines seulement contre 20.500 DA, s'échangeaient hier contre 21.400 DA. La tendance est de même aussi pour la vente. De 20.100 DA pour 100 euros vers la mi- juin dernier à 20.300 DA pour 100 euros hier. «Le cours d'hier n'est valable que pour une journée», nous ont indiqué plusieurs cambistes questionnés sur la possibilité de voir le cours augmenter dans les jours prochains. «Personne n'est capable de prévoir le cours du lendemain», nous a dit Chouaïb tenant une liasse de billets de 100 euros entre ses mains. «Ce dont je suis sûr et certain par contre, est que la valeur de l'euro ne va pas baisser pour au moins deux mois», a ajouté notre interlocuteur. La demande sur l'achat de l'euro augmente, selon notre vis-à-vis, de façon très remarquable durant les mois de juillet et d'août.

«L'engouement des Algériens pour passer leurs vacances à l'étranger et la coïncidence du Hadj ces dernières années avec l'été, sont les principales raisons», dira-t-il. «Tous les Algériens veulent se rendre avec une bonne somme en devises à l'étranger», fera observer de son côté Naïm, rappelant le fait que l'Algérien est un grand dépensier. Interrogés par ailleurs sur le fait que si l'arrivée des émigrés en nombre dans les semaines prochaines pourrait avoir un impact sur la valeur de l'euro, de nombreux cambistes ont souligné que ce scénario est peu probable. «Nos émigrés ne se rendent pas en Algérie en même temps. De plus, ces derniers ne vendent pas de grandes sommes», a indiqué un cambiste. Pour d'autres cambistes, dont le nombre il faut le souligner, a augmenté de façon spectaculaire, la véritable raison de l'augmentation de la valeur de l'euro est sa force. «L'euro est devenu la principale monnaie des échanges commerciaux dans la plupart des pays du monde», souligne Nafaâ se disant très au fait des questions économiques. Et d'ajouter: «J'échange aussi le dollar, mais peu de personnes le demandent. D'ailleurs les 100 dollars ne sont échangés que contre 18.400 DA». A la question de savoir ce qui pousse les clients à choisir les cambistes de la placette Port Saïd pour effectuer le change, de nombreux cambistes ont mis en avant le fait que le service est rapide et confidentiel. «Nous avons beaucoup de clients qui viennent de l'intérieur du pays. La rapidité du service et la confidentialité de ce dernier leur plaît beaucoup ici», a fait savoir l'un des cambistes. L'autre raison qui incite les clients à choisir la placette Port Saïd, est le fait que le cours du change est un peu élevé par rapport à celui pratiqué dans d'autres wilayas. Au sujet de la rapidité du service et de la confidentialité de ce dernier, les cambistes ne cessent d'innover et de faire de la concurrence entre eux. Alors que certains invitent les clients à effectuer la transaction à l'intérieur de leurs véhicules, bien d'autres les invitent à le faire autour d'un café ou carrément dans un restaurant quand il s'agit d'une grande somme. «Le client est et restera toujours roi à Port Saïd», souligne-t-on. A propos de la confiance, plusieurs clients avec qui nous nous sommes entretenus, ont indiqué qu'ils font totalement confiance aux cambistes. «Les cambistes sont dans leur grande majorité des anciens. Ils sont connus maintenant de tous», dira un client. Il est à noter que l'épanouissement du métier de cambiste en Algérie est le résultat de deux facteurs. Le premier, selon les économistes, est le fait que les banques publiques plafonnent le montant de changes et demandent dans la plupart des cas, des justificatifs, parfois écrits de la part des clients. Le deuxième facteur est le fait que l'Etat n'a pas jugé encore utile d'ouvrir des bureaux de changes agrées. Cet état de fait est pour rappel, très préjudiciable pour l'économie nationale. En effet, ce sont des millions en devises qui fuient les circuits officiels. L'Algérie a, pour rappel, énormément besoin de la devise. L'ensemble des transactions qu'elle fait s'agissant de l'importation s'opère avec cette monnaie. Le besoin de l'Algérie pour la devise est doublement incessant, car en dehors des hydrocarbures, ses revenus en devises sont très faibles.