UN NOUVEAU MÉGAPROJET INAUGURÉ Sonatrach consolide sa nouvelle stratégie

Par Walid AÏT SAÏD -

Ces projets viendront consolider la nouvelle stratégie adoptée par Abdelmoumene Ould Kaddour (SH 2030) afin de faire de l'entreprise nationale un géant mondial.

La Sonatrach réceptionne un nouveau projet «stratégique». Lundi dernier, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a inauguré l'unité de séparation et de boosting gaz d'Alrar (120 km Nord d'In-Amenas). Implanté à l'entrée de la zone d'Alrar, relevant de la direction régionale Sonatrach de Stah, cet important projet énergétique, dont la capacité est de 24,7 milliards m3/jour, permet de séparer le gaz et de récupérer le condensat par la station de traitement au niveau de la direction régionale de Stah, selon les explications fournies au ministre. La nouvelle installation, dont la réalisation a été lancée en 2012 pour un coût de 64 milliards DA, vient pour accroître la capacité de pression de refoulement à 75 bars, après avoir enregistré un déclin de 35 bars en 2014 à 15 bars seulement en 2017, a-t-on ajouté. Considérée comme une véritable valeur ajoutée à l'économie nationale, la station, qui emploie quelque 400 travailleurs, exploite actuellement 39 forages gaziers avec une mise à niveau du réseau de collecte des puits. L'inauguration de ce mégaprojet intervient quelques semaines après le gazoduc reliant les gisements du sud-ouest à Hassi R'mel sur 765 km.

Ce dernier, est considéré comme le projet du siècle, qui renforcera considérablement les capacités gazières de l'Algérie. En parallèle, le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, a annoncé le lancement d'un ambitieux programme de développement des énergies renouvelables à travers les différentes wilayas du pays. Il a fait état de la projection, à l'horizon 2030, d'une production électrique de 22 000 mégawatts (MW), dont une tranche de 150 MW sera produite au cours des trois prochaines années et 50 MW produits dans les wilayas du Sud avant la fin de l'année en cours, d'une partie de 50 MW. Ces projets énergétiques visent à construire une économique nationale diversifiée susceptible de produire l'énergie électrique à partir du gaz, a indiqué le ministre. Ces opérations énergétiques sont appelées à impulser l'industrie gazière en Algérie, accroître ses capacités de production et consolider sa place dans le domaine de l'industrie gazière. Ces projets viendront ainsi renforcer la nouvelle stratégie adoptée par Abdelmoumene Ould Kaddour (SH 2030) afin de faire de l'entreprise nationale un géant mondial. Le P-DG de la Compagnie nationale des hydrocarbures a mis en place une nouvelle stratégie pour faire de cette entreprise un mastodonte des hydrocarbures. Il ambitionne ni plus ni moins de la placer parmi le «Top 5 mondial». Ould Kaddour aspire à réorganiser totalement le mode de fonctionnement de la Sonatrach. Il veut un management à l'américaine, où la ressource humaine aura une place de choix. Après plus de 200 séances de travail thématique avec la participation de plus de 50 experts et 1000 collaborateurs de l'entreprise, ce plan a été finalisé. Il est sur les rails. La Sonatrach prévoit, avec ce plan de gagner 67 milliards de dollars supplémentaires. De belles ambitions. Seront-elles réalisables? Wait and see...