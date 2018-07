À L'OCCASION DE LA FÊTE NATIONALE DE SON PAYS Le Président Bouteflika félicite son homologue américain

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au président américain, Donald J. Trump, à l'occasion du 242ème anniversaire de l'indépendance de son pays, dans lequel il l'a assuré de sa «pleine volonté», à oeuvrer à consolider les relations bilatérales, dans tous les domaines de coopération. «Au moment où votre pays s'apprête à célébrer le 242ème anniversaire de son indépendance, il m'est particulièrement agréable de vous présenter, au nom du peuple et du gouvernement algériens, ainsi qu'en mon nom personnel, nos vives et chaleureuses félicitations accompagnées de mes voeux les meilleurs de bonne santé et de bonheur pour vous-même, et de prospérité pour le peuple américain ami», écrit le chef de l'Etat dans son message. «C'est également une opportunité qui m'est offerte pour vous exprimer ma satisfaction quant à la qualité des relations bilatérales entre nos deux pays, qui se distinguent, aujourd'hui par la régularité de notre dialogue et concertation politiques, ainsi que par les perspectives de développement et de diversification de nos relations économiques et commerciales», ajoute le Président Bouteflika. «Je ne peux que m'en féliciter et vous assurer de ma pleine volonté à oeuvrer avec vous, à les consolider davantage dans tous les domaines de coopération au bénéfice mutuel de nos deux peuples», conclut le président de la République dans son message.