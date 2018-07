BOUIRA L'eau potable est une priorité

Nous comptons concrétiser l'engagement pris, d'atténuer au maximum les souffrances de nos populations en matière d'eau

Sept stations de reprise ont été réalisées en plus de la mise en service depuis hier, d'un forage et de deux puits.

«En termes clairs, dites-moi si Aghbalou aura l'eau au quotidien?» c'est là, la question du wali aux responsables de la direction des ressources hydriques, adressée à l'occasion de la visite dans cette commune de la daïra de M'Chedallah. Dans le cadre du programme de célébration de la fête de l'indépendance, la wilaya de Bouira a axé son programme sur l'eau. «Comme vous l'aurez constaté à travers les multiples sorties, nous comptons concrétiser l'engagement pris, d'atténuer au maximum les souffrances de nos populations en matière d'eau potable», nous dira le wali Limani Mustapha en marge de son déplacement à M'Chedallah où il a insisté sur l'obligation de terminer les travaux de réhabilitation des conduites dans les meilleurs délais. La commune d'Aghbalou qui comprend une population estimée à 22.234 habitants exprime un besoin quotidien de 3350 mètres cube par jour. Alimentée depuis la source noire (Ansar Aberkane), deux forages et 17 sources, la commune dispose d'une capacité de stockage de l'ordre de 3300 m3. La réhabilitation des réseaux concerne les localités de Takerboust, Selloum, Benihamdoune, Bahalil, Thighilt Ouchakrid, Amaouche et Choukrane. Pour les besoins de renforcement aussi, sept stations de reprise ont été réalisées en plus de la mise en service depuis hier, d'un forage et de deux puits. Toutes ces réalisations permettront une alimentation au quotidien des habitants de la commune, selon la direction des ressources en eau qui promet aussi un bonus dès la réalisation d'une jonction avec le réservoir 2000, implanté dans la localité de Saharidj. La commune a aussi bénéficié d'un programme d'aménagement urbain sur une distance de 3500 mètres linéaires, la pose de 10 candélabres, 10 crosses. Les pouvoirs publics ont consenti un effort financier estimé à 15 millions de dinars. Sur les hauteurs de M'Chedallah et précisément au village d'Ath Braham, le wali a été informé des détails sur les priorités retenues pour l'exercice 2018 et qui concerne l'AEP et l'assainissement. 20 millions de dinars sont affectés à la réfection des conduites sur une distance de 1000 mètres avec une brise charge entre Guarrache et Ath Braham. La daïra de M'Chedallah a retenu le branchement à partir de la source noire les localités de Assif Assamadh, Beni Yekhlef, Boumadjbar, Thirmithine, Bouaklane et Raffour. Pour les réseaux assainissement, les consultations ont été lancées pour les localités d'Ath Djalah, Arkoub et Zouzamane, Raffour. Dans cette localité la pierre inaugurale pour la construction de 250 logements formule location-vente et 48 unités formule Aadl a été posée hier. Rappelons que durant toute la semaine, plusieurs projets relatifs à l'alimentation en eau sur le programme des grands transferts depuis les barrages de Tilesdit (daïra de Bechloul) de Koudiet Asserdoun (daïra de Lakhdaria) ont été inaugurés. C'est le cas précisément des localités de Sidi Yahia, Bouderbala, Maala, Oued El Berdi, Sour El Ghozlane, El Hachimia... «Nous espérons arriver à fournir l'eau au quotidien à la totalité des chefs-lieux des 454 communes d'ici la fin de l'été actuel. Nous veillons à concrétiser cette priorité et éviter à nos concitoyens les étés des années passées», dira le wali après la visite. S'inscrivant toujours dans la célébration du 5 juillet, les bénéficiaires des 814 logements sociaux dont une partie a été déjà logée, recevront aujourd'hui les clés de leurs nouvelles habitations. Aujourd'hui, sera aussi inauguré le théâtre de verdure du chef-lieu, un projet qui aura traîné durant une décennie. Les participants à un festival national des danses populaires animeront une soirée qui sortira Bouira de son marasme culturel et son inertie en été.