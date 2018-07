PRÉVENTION CONTRE LES INCENDIES La protection civile anticipe à Bouira

Par Abdenour MERZOUK -

L'arrivée des grandes chaleurs amplifie les risques d'incendie. Pour pallier toute éventualité, la direction générale de la protection civile vient de mettre en exécution le plan spécial qui comprend 27 colonnes d'intervention à travers les wilayas du pays. Bouira à l'instar des autres villes du pays a réquisitionné 37 éléments qui s'additionnent aux 28 engagés par la direction des forêts pour composer les effectifs de la colonne mobile de la wilaya de Bouira. Dans le cadre des mesures préventives, un plan détaillé recensant les points les plus névralgiques et sensibles en plus des points de surveillance permanents qui ont été déjà installés sur l'ensemble du domaine forestier de la wilaya. Concernant l'intervention et selon le chargé de la communication de la protection civile de Bouira, le capitaine Raouf Rahmani, «le recours à cette colonne mobile relève des prérogatives de la direction des opérations et de la sécurité (Docs). Au départ d'un incendie, la commission opérationnelle communale prend les mesures adéquates, si le feu dépasse les capacités de la commune, il fait appel à la CO/daïra puis à la commission de wilaya présidée par le wali qui est en mesure de déclencher le plan orsec en cas de sinistre important. La direction nationale peut, pour sa part, faire appel aux colonnes mobiles des autres wilayas», nous confie le chargé de la communication. La direction et pour parfaire les interventions, fait subir aux sapeurs-pompiers affectés à cette unité mobile dotée de plusieurs véhicules spéciaux et d'une base logistique complète, une formation au sein d'un centre pédagogique qui se charge de former ses hommes du feu. Des exercices de simulation sont effectués quotidiennement dans l'intérêt de ces hommes qui risquent leurs vies pour en sauver d'autres. «Parce que la pluie a été abondante cette année, Dieu merci, les feux de broussailles sont un réel risque en raison de l'abondance des herbes. Pour cette raison nous invitons les citoyens à éviter d'être à l'origine d'un incendie qui détruira nos forêts et la faune qui y vit» nous confie le colonel Moulai, directeur de la protection civile de la wilaya de Bouira.