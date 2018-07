DROGUE, AGRESSIONS ET VOLS À BÉJAÏA Semaine fructeuse pour la police

Par Arezki SLIMANI -

Drogue, vols et agression figurent parmi les nombreuses affaires traitées par les services de police ces derniers jours à Béjaïa. Une intense activité qui n'a de valeur que d'illustrer la vigilance de ce corps de sécurité.

Sur tous les fronts, la police de Béjaïa ne laisse pas de répit aux individus mal intentionnés. La dernière affaire traitée par les services de police s'est soldée par la découverte d'une plantation de cannabis à Amizour. Elle contenait quelque 55 plants de chanvre indien. Le planteur n'est autre qu'un homme de la région, O. L, âgé de 43 ans. Il a été pris en flagrant délit dans son champ de cannabis. Présenté par-devant le parquet, le présumé narcotrafiquant a été placé sous mandat de dépôt. A Tazmalt, c'est un autre individu, qui a été arrêté par la police judiciaire pour vol avec agression à Timezrit. Suite à une plainte d'une de ses victimes pour vol et agression, la police s'est mobilisée dans une enquête qui a abouti à l'interpellation de l'agresseur B. R, en état d'ébriété. Il est désormais poursuivi d'une part pour «vol qualifié de nuit et agression et d'autre part pour «ivresse sur la voie publique». Présenté par-devant la juridiction compétente, il a été placé en détention.A Béjaïa, le voleur de moto a été cette fois-ci pris en flagrant délit de vol par les éléments de la 1ère sûreté urbaine de Béjaïa au cours d'une ronde policière de routine. K.S. 24 ans, natif de Tazmalt a été contrôlé pour non-respect du Code de la route. C'est là que les policiers découvrent que la moto qu'il conduisait était volée. Il était également en état d'ébriété et ne disposait d'aucun papier. Il était aussi en possession d'une arme blanche. Le parquet a décidé de l'écrouer lors de sa présentation.

Dans une forêt limitrophe de la ville de Béjaïa, les éléments de la brigade de lutte anti-stups de la sûreté de wilaya ont interpellé un individu portant les initiales B.M. Il a été arrêté en flagrant délit de possession de psychotropes qu'il s'apprêtait à écouler dans cet endroit isolé. Présenté en comparution immédiate par-devant le parquet de Béjaïa, il a été condamné à un an de prison ferme et une amende de 50.000.00DA. Dans la même journée, un autre individu a écopé de 3 ans de prison ferme dans une affaire d'agression sur une personne âgée. M.H. âgé de 38 ans a été arrêté alors qu'il assénait des coups de poing et des coups de pied à un homme de 79 ans handicapé pour lui extorquer son argent. Sa condamnation a été assortie d'une amende de 200.000,00 DA