LE SECRETAIRE GÉNÉRAL DU FLN AU PRÉSIDENT BOUTEFLIKA "Poursuivez votre noble mission"

Par Hasna YACOUB -

Le secrétaire général du Front de Libération nationale (FLN) a présenté hier au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, aux moudjahidine ainsi qu'à l'ensemble du peuple algérien, ses voeux à l'occasion du 56e anniversaire de la Fête nationale de l'indépendance et de la jeunesse. Dans un communiqué rendu public, Djamel Ould Abbès a affirmé que cette célébration est un moment de recueillement chargé de respect, à la mémoire des glorieux martyrs de la révolution du 1er Novembre 1954 qui a restauré la souveraineté nationale. Pour le secrétaire général du vieux parti, la célébration de la fête nationale est aussi une occasion d'exprimer, à nouveau, une grande reconnaissance aux vaillants moudjahidine et moudjahidate, pour leur combat et leurs sacrifices qui ont abouti à la libération de la patrie. Tout en insistant sur le fait que cette célébration est un moment de communion nationale autour de notre glorieux passé, Djamel Ould Abbès soutient que la fête du 5 Juillet constitue un motif de fierté pour le peuple algérien qui a joint son apport à l'édification et la construction du pays sous la direction de «Son Excellence le président de la République, président du FLN, le moudjahid Abdelaziz Bouteflika». Faisant toujours dans l'éloge du chef de l'Etat et exprimant le voeu de le voir poursuivre «sa noble mission, le processus du développement et d'édification pour une Algérie digne et fière, une Algérie unie, souveraine, forte et évoluée», le secrétaire général du FLN va appuyer la continuité en exprimant le souhait de commémorer, l'année prochaine, cette glorieuse journée dans une Algérie stable et pérenne qui jouit des bienfaits de la Réconciliation nationale sous «la gestion éclairée du président moudjahid Abdelaziz Bouteflika».