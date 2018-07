Les accidents de travail en forte baisse

Par Wahib AïT OUAKLI -

Les inspecteurs et contrôleurs de la sécurité sociale ont joué un rôle de premier ordre

Ainsi donc, le nombre des accidents de travail a été ramené à 42.318 cas contre près de 50.000 enregistrés durant l'année précédente.

3.9 millions de dinars. Tel est le montant déboursé par les caisses de la sécurité sociale de la wilaya d'Oran dans le cadre des remboursements et la prise en charge des salariés. Une telle facture est en baisse constante comparativement aux exercices des années écoulées. Autrement dit, la Caisse nationale de la sécurité sociale de la région ouest se porte bien tant qu'elle n'est pas trop dépensière. Pour cause, les représentants sociaux du département de Mourad Zemali sont sur le qui-vive permanent en renforçant leurs sorties sur le terrain tout en passant au peigne fin tout arrêt de travail causé par l'arrêt de maladie des salariés. Il s'agit très précisément et très spécialement de ces congés de complaisance fomentés de toutes pièces par certains salariés versant dans la triche en provoquant, dans des chantiers, des accidents de travail. Ces accidents sont également à la baisse depuis la mise en application de textes stipulant la nécessité du contrôle et l'expertise rigoureuse à mener sur tout dépôt de demande de remboursement. Du coup, une telle politique est fructifiée par les déposeurs de documents paraphés très souvent par des médecins sans pour autant juger utile de procéder à des examens approfondis. Ainsi donc, le nombre des accidents de travail a été ramené à 42.318 cas contre près de 50.000 enregistrés durant l'année précédente. Les inspecteurs et contrôleurs de la sécurité sociale ont, dans ce chapitre, joué un rôle de premier ordre en doublant leurs campagnes de sensibilisation, mais également des sorties d'inspection dans les chantiers et autres ateliers. La couverture sociale des salariés est un droit, mais à quel prix tant que des centaines de ces salariés, en connivence avec des médecins, versent dans la triche, d'où d'ailleurs la mise en place du contrôle rigoureux. Actuellement, l'on recense plus de 12,5 millions d'assurés sociaux et un niveau de couverture sociale de 85% de la population. Cela représente 36 millions de bénéficiaires compte tenu des ayants-droit. Dilemme ou s'agit-il d'un défi à relever? Le département de Zemali a opté pour la deuxième variante pour mettre à plat la première en intégrant les travailleurs de l'informel se sucrant avec des milliards sans pour autant juger utile de passer dans les bureaux de la couverture sociale pour régulariser leur situation, d'où la politique entérinée sur l'extension de la protection sociale dudit secteur aux recettes pouvant enfler les caisses de la Cnas. Les représentants de ce département se sont réunis, en fin d'année passée, avec des représentants de l'Union africaine ainsi qu'avec ceux du Bureau international du travail.

La rencontre a été focalisée sur l'échange d'expériences. L'Algérie adoptera les résolutions adaptées à la nature et la faisabilité du terrain algérien. Mourad Zemali, défendant les solutions à l'algérienne, a été explicite en affirmant que «nous mettrons en pratique ces solutions au plus tôt si on arrive à trouver les mécanismes». «Il est tout autant intéressant pour cette catégorie de la population de bénéficier d'une couverture sociale et se prémunir de la précarité et de l'exclusion sociale que pour l'État de lutter contre l'informel.» Mourad Zemali a indiqué que «le budget proposé pour 2018 comprend 1 760 milliards de dinars (environ 15,3 milliards de dollars US, soit 20% des dépenses globales) alloués aux transferts sociaux montant en hausse de 8% par rapport à 2017 destinés, notamment en soutien aux familles, à l'habitat, à la santé, ainsi qu'aux subventions des prix de produits de première nécessité».