GAÏD SALAH, OUYAHIA, BOUHEDJA ET BEDOUI RÉPONDENT AUX VIOLENTES CRITIQUES ANTI-ALGÉRIENNES Ils contre-attaquent

Par Brahim TAKHEROUBT -

«L'Algérie est bel et bien menacée à ses frontières, par divers phénomènes (terrorisme-, trafic d'armes et de drogues, immigration clandestine, etc...»

à suivre la campagne d'attaques médiatiques, d'intox et d'analyses farfelues servies à l'opinion internationale, on croirait que l'Algérie est un amas de décombres.

Face à l'artillerie médiatique actionnée sur les réseaux sociaux et aux attaques qui arrivent en escadrilles contre l'Algérie, quatre hommes et pas des moindres montent au front. Le chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, le président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhedja et le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui. A l'unisson, ces personnalités politiques de premier rang, qui représentent à la fois les forces militaires, la volonté populaire et l'Exécutif ont répondu à l'unisson que la souveraineté algérienne est une ligne rouge à ne pas franchir et ses positions de principe ne sont pas négociables. «Il n'est nulle crainte pour l'Algérie ou pour son futur, peu importe la grandeur des défis et l'ampleur des enjeux. L'Algérie se tiendra toujours au-dessus», a déclaré le vice-ministre de la Défense nationale, Ahmed Gaïd Salah lors d'une visite à l'Académie militaire de Cherchell (Tipasa). Ahmed Gaïd Salah a eu à rappeler que «l'Algérie est bel et bien menacée à ses frontières, par divers phénomènes (terrorisme-, trafic d'armes et de drogues, immigration clandestine, etc...)». Le pays fait face à une agression médiatique à grande échelle fomentée dans des officines spécialisées avec pour mission de diffuser de fausses informations, notamment au sujet du dossier des migrants. Sur cette question, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, n'a pas mâché ses mots en livrant sa sentence: «L'Algérie n'acceptera pas d'accueillir des centres pour migrants sur son territoire.»

Avant de rappeler que l'Algérie continuera de mener sa politique de façon souveraine et ne se soumettra à aucune pression étrangère, Ouyahia a souligné que «les Européens sont en train de chercher où placer leurs centres». Avec la même ferveur, et la même verve, le président de l'APN, Saïd Bouhedja a répondu «aux mauvais donneurs de leçons». «L'Algérie est un État souverain, fort de ses institutions légitimes, qualifiée par des spécialistes de modèle de stabilité, de développement et d'édification démocratique aux niveaux arabe et africain», a affirmé Bouhedja lors de la séance de clôture de la session parlementaire ordinaire le 2 juillet dernier. Réfutant tout argument raisonnable à même de justifier ces attaques, le président de l'APN a noté que «leur seul objectif est de donner une image négative et déformée de notre pays et de porter atteinte à la crédibilité de ses positions politiques sur des questions de principe, dans une tentative de dénigrement et d'affaiblissement de l'Algérie». En déplacement lundi dernier à In Amenas dans la wilaya d'Illizi, le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui, a rappelé que l'Algérie ne badine pas avec la stabilité. «Nous ne badinons pas avec ces acquis chèrement payés», a-t-il averti.

Pourquoi tant de haine et d'acharnement? La vérité est que l'Algérie demeure l'un des rares pays à résister à la dictée des puissants. C'est parce quelle refuse de jouer au gendarme du Sahel, c'est parce qu'elle ne veut pas être un marche-pied cautionnant des politiques interventionnistes, parce qu'elle refuse de brader son marché, ses richesses. La liste des «péchés» étant trop longue, il faut bien la faire payer à l'Algérie par une terrible pression. N'a-t-on pas vu, en plus de la meute médiatique et des rapports de tout acabit, l'UE, le FMI et la Banque mondiale dénoncer, «grogner» contre l'Algérie pour des décisions qu'elle a prises pour protéger son commerce international? à suivre la campagne d'attaques médiatiques, d'intox et d'analyses farfelues servies à l'opinion internationale contre l'Algérie depuis ces derniers mois. L'Algérie est morte et il ne reste donc plus qu'à préparer sa mise en terre. La messe est dite. La presse internationale exhale à longueur de manchettes des lendemains catastrophiques. à lire ces commentaires et ces analyses, on croirait que l'Algérie est un amas de décombres.