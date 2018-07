MESSAGE DU CHEF DE L'ÉTAT À L'OCCASION DU 56ÈME ANNIVERSAIRE DE L'INDÉPENDANCE "Ces batailles qui nous attendent"

Abdelaziz Bouteflika espère «ériger notre jeunesse en véritable acquis pour l'Algérie»

Abdelaziz Bouteflika appelle la jeunesse à surmonter les batailles qui pèsent sur le pays en s'armant de volonté et d'amour de la patrie.

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, n'a pas manqué hier, comme à l'accoutumée, d'adresser un message de félicitations au peuple algérien à l'occasion de la célébration du 56ème anniversaire de la fête de l'Indépendance et de la Jeunesse. Mais à travers son message, le chef de l'Etat a choisi cette année de s'adresser, avec des propos lourds de sens, au peuple et particulièrement aux jeunes. Il commence alors par évoquer la glorieuse épopée de l'Algérie avant d'affirmer qu'il s'agit là de «l'oeuvre de notre peuple sur plusieurs pans de son histoire». Une oeuvre accomplie grâce à la volonté et l'amour de la patrie. «La volonté et l'amour de la patrie nous aident toujours à surmonter les difficultés et à relever les défis quelles qu'en soient les proportions» écrit le président Bouteflika dans son message espérant sans doute garder allumé la flamme de l'amour de l'Algérie dans le coeur de ses enfants avant d'évoquer les nombreux défis qui attendent le pays. «(...) Beaucoup reste encore à faire et nous aurons à relever le défi de la diversification de l'économie nationale pour nous affranchir de la dépendance démesurée aux hydrocarbures, et celui de l'ancrage de la démocratie et de la promotion du sens civique pour tirer le meilleur avantage de la diversité de nos opinions et régler tous les conflits de la manière la plus civilisée qui soit. Aussi, sommes-nous appelés à préserver l'Indépendance nationale et la souveraineté dans la prise de décision dans un monde instable et non régulé». Ce rappel des nombreux défis qui attendent d'être relevés était plus que nécessaire en ces moments assez fragiles que ce soit sur le plan économique que politique. Sur le plan économique, il est connu que l'Algérie tente de sortir de sa dépendance des hydrocarbures et de diversifier son économie. Le pays, qui a décidé de bannir l'endettement extérieur et de faire face à toutes les critiques, a l'obligation aujourd'hui de réussir afin de mieux affirmer sa souveraineté dans la prise de décisions. Le président de la République s'attend donc à une prise de conscience de l'ensemble des acteurs de la société qui doivent synchroniser leurs efforts dans l'unique but d'atteindre cet objectif. Sur le plan politique et à l'approche d'une échéance électorale importante, la scène politique commence à s'agiter et c'est normal. Certes, timidement, mais la course au pouvoir va s'accélérer dans les mois qui viennent. Raison pour laquelle, le président ne cesse d'appeler à la consécration effective de la démocratie et à la promotion du sens civique pour tirer le meilleur avantage de la diversité des opinions. D'ailleurs, dans ses derniers messages, le président n'a cessé d'appeler à placer l'Algérie et ses intérêts au-dessus de toute autre considération. Il a appelé à une course au pouvoir propre et intègre soutenant que la seule condition qui distinguera les «sprinters» sera leur capacité à rassembler et à susciter l'adhésion à leurs projets respectifs. Pour le chef de l'Etat, la scène politique doit connaître une diversité, une confrontation de programmes et une course au pouvoir, cependant il est du devoir de tout un chacun de contribuer à ce mouvement démocratique pluraliste en plaçant l'Algérie et les intérêts suprêmes de son peuple au-dessus de toute autre considération. Le président appelle également au règlement de «tous les conflits de la manière la plus civilisée qui soit». Allusion faite aux derniers mouvements de grève qui entravent l'instauration d'un climat serein conforté par la cohésion et l'unité sociales. Ce sont là «autant de batailles qui pèsent sur notre pays et sur bien d'autres pays du monde, des batailles qui nous interpellent fortement à l'effet de prendre exemple sur nos aïeuls et de s'appuyer sur toutes les compétences de l'Algérie que nous sommes appelés à mieux exploiter. Demeurons fidèles aux sacrifices des Chouhadas et édifions une Algérie à la hauteur de leurs voeux et du potentiel que recèle ce grand pays» écrit Abdelaziz Bouteflika qui espère «ériger notre jeunesse en véritable acquis pour l'Algérie».