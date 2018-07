56.000 FAMILLES REÇOIVENT LES CLÉS DE LEURS LOGEMENTS À LA VEILLE DU 5 JUILLET La fête telle que voulue par le Président

Par Madjid BERKANE -

Cette opération est la plus grande depuis l'indépendance. Elle a eu lieu suite aux instructions du président de la République.

Poursuivant l'application des instructions du président de la République portant distribution sans délais des projets de logements en fonction des fêtes nationales et religieuses, au profit des citoyens, le gouvernement a procédé hier à l'occasion de la fête de l'indépendance à la distribution de 56.000 logements toutes formules confondues. A l'instar de l'opération ayant eu lieu a l'occasion de Leilet El Qadr et ayant concerné 50.000 unités, l'opération d'hier a eu lieu, et ce, sur ordre du président de la République, en présence des ministres. Le coup d'envoi officiel de cette opération qui s'est déroulée à 21 h et en simultané à travers toutes les wilayas, a été donné par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville Abdelwahid Temmar à partir de la wilaya de Médéa. Le communiqué du ministère de l'Habitat qui a fait part de cette information, a indiqué par ailleurs en détails les formules des logements à distribuer et le quota de chaque wilaya. Le gros des logements à distribuer, soit 25 000 unités sont réalisés selon la formule du logement public locatif (LPL). Le quota restant est réalisé selon les différentes autres formules, soit 5400 unités (LSP), 726 unités (LPA), 18530 (habitat rural) et 3715 portions de terrain pour l'auto- construction dans certaines wilayas. Concernant le quota à distribuer dans chaque wilaya, celle de Batna arrive en tête avec 5345 unités toutes formules confondues. La wilaya de Tlemcen arrive en deuxième position avec 2351 unités. Les wilayas d'Alger, de Biskra et El Tarf, Oran verront la distribution de 2000 unités chacune. Les wilayas de Constantine, Djelfa, Bouira, Tiaret, Tizi Ouzou, Relizane, Constantine, Ghardaïa et Oum El Bouaghi verront respectivement la distribution de 1856, 1714, 1341, 1313, 1180 et 1137, 1140, unités. Quant aux wilayas de Chlef, Adrar, Laghouat, Béjaïa, Béchar, Blida verront à leur tour la distribution respective de 886, 578, 661, 757, 140, 506 unités... etc. Pour rappel, l'opération d'hier est la plus grande depuis l'indépendance, et ce compte tenu du quota distribué et son déroulement à travers tout le territoire national. Cette opération ne sera pas toutefois unique en son genre. «Plusieurs autres opérations auront lieu prochainement et de façon régulière», a indiqué le ministre de l'Habitat récemment Abdelwahid Temmar. Le gouvernement a pris en effet la décision de distribuer des logements à l'occasion des fêtes nationales et religieuses. «Cette nouvelle vision du gouvernement sera respectée sans faute», a précisé le ministre. Pour ce dernier, cette façon de faire est bien étudiée. «Elle permet au ministère de travailler en fonction d'un autre calendrier bien précis. Cela permet d'accélérer la cadence de la réalisation des projets de l'habitat», a-t-il expliqué récemment. «Le retard dans la réalisation de logements fera partie du passé. De même pour le retard dans la distribution des logements dont la réalisation est achevée», ne cesse de répéter Temmar. Pour ce faire, le premier responsable du secteur de l'habitat a fait savoir qu'une batterie de mesures a été prise dans ce sens par son département et celui de l'intérieur et des collectivités locales. Il s'agit entre autres de l'envoi des commissions d'inspection sur les chantiers et la levée de tous les empêchements pouvant entraver la réalisation de ces derniers. «L'Etat va mobiliser l'argent nécessaire pour mener à terme ces projets et prendra toutes les décisions nécessaires sur le plan technique», a-t-il promis récemment. Nouredine Bedoui qui a exprimé la parfaite disponibilité de son département pour travailler avec le ministère de l'Habitat a indiqué que les walis seront instruits afin d'intervenir et de façon efficace pour régler tous les problèmes que les entreprises en charge de la réalisation des logements pourraient rencontrer. Les programmes du président de la République en termes de logements seront respectés jusqu'au dernier logement. Sur les 4 millions de logements promis par le président depuis son élection à la magistrature suprême en 1999, 3, 6 millions ont été réalisés. «La réalisation de ces logements a coûté au Trésor public quelque 5788 milliards de DA dont 4615 milliards de dinars ont été consommés, soit un taux de 80%», a fait savoir le ministre.

Donnant par catégorie le nombre de logements réalisés depuis 1999 jusqu'à 2018, Abdelwahid Temmar a indiqué que l'Etat a réalisé 1,176 million de logements de type social, 1,583 million de logements ruraux, 456.000 logements sociaux participatifs et promotionnels, et 156.000 logements Aadl.