56ÈME ANNIVERSAIRE DE L'INDÉPENDANCE Tizi Ouzou honore les martyrs de Novembre

Par Aomar MOHELLEBI -

Il n'y a pas une famille dans la wilaya de Tizi Ouzou qui ne compte pas, en son sein, un ou plusieurs martyrs

Il n'y a pas une famille dans la wilaya de Tizi Ouzou qui ne compte pas, en son sein, un ou plusieurs martyrs et maquisards ayant pris part avec conviction et dévouement à la guerre d'indépendance.

La région qui a donné naissance à Krim Belkacem, Amar Ouamrane, Mohand Oulhadj, Amirouche, Abane Ramdane et à tant d'autres martyrs et symboles héroïques de notre glorieuse et grandiose Révolution nationale sera, aujourd'hui jeudi 5 juillet 2018, au rendez-vous avec la célébration de la fête de l'indépendance. Il n'y a pas une famille dans la wilaya de Tizi Ouzou qui ne compte pas, en son sein, un ou plusieurs martyrs et maquisards ayant pris part avec conviction et dévouement à la guerre d'indépendance. Des montagnes du Djurdjura jusqu'à la Kabylie maritime, en passant par toutes les localités enclavées, la participation à la guerre d'indépendance à été massive et populaire dans la wilaya de Tizi Ouzou. C'est pourquoi ce 56 ème rendez-vous avec l'anniversaire de l'indépendance sera marqué de fort belle manière dans les 21 daïras que compte la wilaya en plus d'un programme très dense et varié qui aura lieu tout au long de la journée au chef-lieu de wilaya.

Le programme commémoratif a commencé, hier, mercredi avec notamment plusieurs conférences et témoignages d'acteurs et artisans de la Révolution ainsi que de chercheurs. Hier, donc, la Maison de la culture Mouloud-Mammeri a abrité des activités dont une table ronde animée par d'anciens officiers de l'Armée de Libération nationale (ALN) ainsi que par Ahmed Bey, inspecteur de l'Education nationale. C'est l'association de wilaya des enfants de moudjahidine qui a initié ce programme qui comprend aussi des déclamations de poésie et de chants révolutionnaires. Par ailleurs, le programme officiel de cet anniversaire historique démarrera ce matin à 9 heures au siège de la wilaya où un regroupement est prévu en présence des autorités de wilaya civiles et militaires, des membres de la famille révolutionnaire, des associations des enfants et filles de chahid et de moudjahidine et de la presse. La première escale de cette forte délégation sera le carré des Martyrs de Mdouha à la sortie est de la ville des Genêts où il sera procédé à la levée des couleurs, à la lecture de la «Fatiha», le dépôt des gerbes de fleurs, ainsi qu'à l'implantation symbolique de deux arbres. Et comme il est de tradition, cette journée, à très forte charge symbolique, sera mise à profit pour procéder à l'inauguration de pas mal de nouvelles réalisations. Ainsi, la délégation officielle procédera à l'inauguration d'une aire de jeu à la cité des 200 Villas au chef-lieu de wilaya. Une autre aire de jeux sera inaugurée, le même jour, à la cité des 600 Logements. Après quoi, la délégation fera le déplacement au village Bouhinoun où il sera procédé à l'inauguration d'un monument des Martyrs et la mise en service d'un tronçon autoroutier de deux kilomètres de la pénétrante (section RN 12, rocade sud). Dans la commune de Mechtras, ladite délégation, qui sera présidée par le wali, Mohamed Bouderbali, présidera la cérémonie d'ouverture du nouveau siège de la mairie ainsi que la mise en service d'un château d'eau au quartier Tansawt. L'autre étape sera l'inauguration de l'extension du siège de l'APC de Boghni ainsi que la mise en service d'une distribution publique de gaz de ville pour 110 foyers au village Ibaâdlilène.

La dernière escale de cette tournée sera la commune de Assi Youcef où il sera procédé à l'inauguration du nouveau siège de l'APC, de la bibliothèque communale, de la salle de soins du village Voudjana et la mise en service d'une distribution publique de gaz de ville pour 110 foyers. Par ailleurs, et toujours à l'occasion du 56e anniversaire de l'indépendance, plusieurs logements seront distribués aujourd'hui. Il s'agit des 180 logements LSP à Yakouren et Mekla ainsi que la distribution des subventions dans le cadre de l'aide à l'habitat rural au profit de 1000 bénéficiaires. Par ailleurs, la direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou a concocté un riche programme pour marquer la date historique du 5 Juillet. Ainsi, la Maison de la culture «Mouloud-Mammeri abritera une exposition de livres historiques en présence des éditeurs publics Anep et Enag d'Alger. L'exposition comprendra aussi des photos et des articles relatifs à l'événement en collaboration avec le musée régional du Moudjahid, le Centre national du cinéma algérien, le Centre national des archives ainsi que l'association de wilaya le «Flambeau».

En outre, le théâtre régional Kateb-Yacine abritera la présentation de la générale de la pièce de théâtre Fadhma N'soumer par les membres de l'association culturel «Abtroun» de Larbaâ Nath Irathen. Enfin, la direction de la culture organise un circuit pédagogique dans les sites historiques de la maison du colonel Krim Belkacem et au musée Ali-Mellah ainsi que les deux maisons où avait eu lieu le tirage de la proclamation du 1er Novembre 1954 au village Ighil Imoula, au profit des enfants et des jeunes de l'Association nationale de la famille des chouhada, l'Union des filles et veuves de chouhada et l'Association des fils des moudjahidine de la wilaya de Tizi Ouzou.