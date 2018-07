GAÏD SALAH LORS DE LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES GRADES ET DES MÉDAILLES "Honorez vos engagements car vous en répondrez!"

Le vice-ministre de la Défense nationale, Ahmed Gaïd Salah

Une armée dont on retiendra toute l'efficacité et le dévouement envers la patrie et le peuple.

C'est ce qu'a déclaré le vice-ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, lors de la cérémonie de remise des grades et des médailles qu'il avait présidée hier. Cette déclaration est intervenue à la fin de son discours prononcé en la circonstance au siège du ministère de la Défense nationale, qui s'est distinguée par la remise des grades et des médailles à nombre d'officiers supérieurs et de cadres du MDN, notant la promotion de généraux aux grades de général-major et de colonel, au grade de général, ainsi qu'à la remise de médailles à des cadres militaires et civils assimilés. Le chef d'état-major de l'ANP semble avoir bien pesé ses propos par cette déclaration qui intervient comme une mise en garde à l'égard de ceux qui s'aventureraient à rompre le serment en déshonorant leur engagement. A ceux-là des comptes seront demandés pour être jugés de leurs actes. Saisissant cette occasion pour exprimer ses félicitations au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et ministre de la Défense nationale, le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire ne manquera pas de souligner, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale, que «le chef de l'Etat tient énormément à ce que vous fassiez preuve de conscience quant aux missions assignées, que vous répondiez aux attentes de votre Armée, en termes de travail assidu et fructueux, qui vous engage à vous munir d'un grand esprit lors de l'accomplissement de votre devoir, à travers tous les postes de responsabilité dont vous avez la charge, en loyauté à l'Algérie et en fidélité aux âmes des martyrs et leur serment éternel». Voilà un message clair et précis et un rappel à l'ordre par le vice-ministre de la Défense nationale qui n'y est pas allé avec le dos de la cuillère pour rappeler aux hauts cadres de l'ANP que leur tâche n'est pas un jeu, mais une responsabilité laborieuse. En exprimant à tous, ses vives allocutions de considération aux promus, il avait entamé son discours par son désir de voir ces promotions et ces distinctions se poursuivre, il soulignera à cet effet: «Vous souhaitant à tous, que ces promotions et ces distinctions constituent une nouvelle motivation, qui vous encourage à aller de l'avant, vers plus de réussites professionnelles, au profit de notre armée et notre patrie. Nous n'avons ménagé aucun effort et oeuvrons sans cesse à réunir toutes les conditions professionnelles adéquates, à même d'ouvrir toutes les portes aux cadres et personnels de l'Armée nationale populaire, au sein d'un environnement de travail propice à l'évolution, récoltant le fruit de leurs efforts lors des promotions et des remises de médailles, en guise de gratitude et de reconnaissance à leur labeur et en hommage à leur persévérance à honorer leur parcours professionnel.» Le vice-ministre de la Défense nationale fera référence dans son intervention, à l'honneur, le professionnalisme et la fidélité, trois principes qui ne doivent en aucun cas faire défaut au sein de l'ANP qui ne discute pas sa réputation et son image de marque qui restent des lignes rouges dans ce contexte, le général de corps d'armée relève: «J'ai insisté à plusieurs occasions, qu'en honorant son parcours professionnel, on attribue à la fidélité son sens propre et profond, et vous savez que la fidélité prend tout son sens quand le cadre, peu importe son grade ou ses responsabilités, se distingue par ses bonnes intentions, son honnêteté envers lui-même, puis envers la patrie en faisant preuve d'intégrité, qui signifie à son tour la sincérité dans le travail et la loyauté envers le devoir, comme elle signifie aussi la droiture, la probité et la discipline professionnelle.» Pour le chef d'état-major de l'ANP «ce sont toutes ces qualités désirées, voire exigées et impératives, dont on a besoin afin d'être le modèle à suivre dans notre travail de noblesse et notre conduite de dignité», mais aussi «les traits pour lesquels nous oeuvrons, et auxquels nous accordons une importance extrême, afin de les ancrer au sein des rangs de l'Armée nationale populaire». Une armée dont on retiendra toute l'efficacité et le dévouement envers la patrie et le peuple.



Installé hier par Ahmed Gaïd Salah à la tête de la gendarmerie nationale

Le général Belekcir prend ses fonctions

Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, a présidé, hier à Alger, la cérémonie de passation de pouvoirs et l'installation du général Ghali Belekcir en tant que nouveau commandant de la Gendarmerie nationale en succession au général-major Menad Nouba, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Au nom de Son Excellence, Monsieur le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et conformément au décret présidentiel du 03 juillet 2018, Monsieur le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire a présidé, cet après-midi mercredi 04 juillet 2018, la cérémonie de passation de pouvoirs et l'installation du général Ghali Belekcir en tant que nouveau commandant de la Gendarmerie nationale en succession au général-major Menad Nouba», précise la même source.



vibrant hommage du président à l'ANP

Dans son message adressé hier à l'occasion du 56ème anniversaire de l'Indépendance et de la Jeunesse, le président a tenu à rendre un vibrant hommage à l'Armée nationale populaire. «Aujourd'hui et à l'heure où je m'adresse à vous, l'Algérie, entourée de foyers de conflits et de crises où sévit la criminalité transfrontalière, veille à la protection de son peuple et à la préservation de son intégrité territoriale grâce aux efforts et sacrifices de ses enfants engagés sous la bannière de l'Armée nationale populaire (ANP) (...) Ce jour mémorable nous permet, une fois de plus, de rendre un vibrant hommage à notre Armée nationale populaire et à nos forces de sécurité et de nous incliner humblement à la mémoire des martyrs du devoir national.»