LE COLONEL BRAHIM MOHAMADI, RESPONSABLE DE LA PROTECTION CIVILE À TIZI OUZOU "La prévention est le meilleur pompier"

Par Kamel BOUDJADI -

Le responsable de la Protection civile de Tizi Ouzou

La wilaya de Tizi Ouzou et la Kabylie de manière générale, possèdent une caractéristique spécifique en matière de gestion des feux de forêts. Son fort bois, avec 80% de sa superficie couverte et ses 1400 villages perchés sur les sommets, font que la lutte contre les incendies nécessite un traitement spécial avec plus de moyens. C'est en gros ce qui ressortait de l'entretien que nous avons eu avec le colonel Brahim Mohamadi, responsable des services de la Protection civile de la wilaya de Tizi Ouzou.

Lors de cet entretien, Brahim Mohamadi est revenu avec force détails sur la stratégie mise en place pour faire face à ce phénomène qui dure tout au long des mois de juillet, août et septembre, pouvant même s'étaler jusqu'à octobre. En fait, notre interlocuteur cite un autre facteur qui rend difficile la lutte contre les feux de forêts, à savoir les départs simultanés de plusieurs incendies à plusieurs lieux. Pour ces spécificités justement, la direction de la Protection civile a entamé le travail bien avant l'été en commençant d'abord par des campagnes de sensibilisation menées conjointement avec les communes et d'autres intervenants. Pour le colonel Mohamadi, la prévention est le meilleur moyen de lutte contre les feux de forêts.

La Protection civile a déjà entamé sa campagne de prévention par anticipation. Les opérations de désherbage ont été lancées le 10 mai, en collaboration avec la direction des forêts, des services de l'agriculture et des APC. Parallèlement à ce travail, des campagnes de sensibilisation ont été effectuées dans les villages et surtout parmi les agriculteurs qui souffrent énormément de ce phénomène. Dans ce travail de proximité, la Protection civile est directement impliquée sur le terrain avec ses éléments faisant du porte-à-porte.

En outre, le désherbage se fait autour des villages, aux abords des routes et autour des champs de céréales, surtout à Draâ El Mizan et Timizart, à Ouaguenoun. Mais, estime le colonel Brahim Mohamadi, l'un des plus grands facteurs de déclenchement des incendies est représenté par les décharges sauvages. C'est le plus grand écueil rencontré par les COP (Comités opérationnels permanents) installés au niveau des communes. L'éradication de ces décharges est une condition importante pour une lutte efficace contre les feux de forêts dans une wilaya qui présente toutes les caractéristiques «d'inflammabilité.»

Il y a quelques jours, la Protection civile de Tizi Ouzou a été dotée d'une deuxième colonne mobile. Les travaux de réalisation de l'unité marine d'Azeffoun et celle de Makouda, viennent d'être achevés, en attendant les autres à Boghni qui est à 40%, Ouaguenoun 30%, Mekla 10%, et Bouzeguène. Sur les hauteurs, la Protection civile a désormais neuf postes vigiles avancés.

En matière justement de couverture opérationnelle, le colonel Mohamadi a fait savoir que la wilaya est à 70% avec 16 unités et avec la réception d'autres, la couverture sera totale. Notre interlocuteur souhaite par ailleurs, que des assiettes foncières soient dégagées afin de mettre en place des unités lourdes. Un projet, espère-t-il, qui sera remis au goût du jour graduellement après son gel, suite aux mesures d'austérité.

Tous ces moyens, ajoute le colonel Mohamadi, peuvent être encore plus efficaces si les communes mettent les moyens pour accélérer les opérations préventives de désherbage et surtout lors des interventions sur le terrain, face aux incendies.

Enfin, le responsable de la Protection civile de Tizi Ouzou a fait savoir que l'APW a alloué une enveloppe de 20 millions de DA destinés à l'acquisition du matériel nécessaire à la mise en place du plan Orsec. «Parallèlement aux feux de forêts, une saison estivale à assurer.» Sur ce chapitre justement, le colonel Mohamadi a fait savoir que ses services sont déjà fin prêts pour assurer la quiétude des estivants sur toutes les plages de la wilaya. C'est également la sensibilisation qui passe en priorité dans la gestion de la saison estivale car le respect des consignes est primordial pour la sécurité des estivants.