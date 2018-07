LE CHEF DE LA DIPLOMATIE MAROCAINE S'EN PREND DE NOUVEAU À L'ALGÉRIE L'incorrigible Bourita

Par Mohamed TOUATI -

Le ministre marocain des Affaires étrangères

Dans une interview accordée à la chaîne France 24, en marge du sommet de l'UA, le ministre marocain des Affaires étrangères a qualifié l'Algérie d'«acteur principal» dans le conflit du Sahara occidental.

Tomber à bras raccourcis sur l'Algérie à chaque cuisant échec de sa diplomatie, est devenu une marque de fabrique du pouvoir marocain. Un système de défense révélateur de sa déliquescence, de son désarroi et de sa fuite en avant qui ne l'empêchera pas d'aller droit dans le mur. D'aller à l'encontre du droit et de la justice internationale pour nier le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Pour imposer à l'Afrique le dernier bastion du colonialisme. Cela relèverait d'une lapalissade que de dire «bas les masques» dans ce cas-là! Les masques sont tombés depuis belle lurette. Il ne reste plus à notre voisin de l'Ouest que le ridicule, le mensonge éhonté, les basses manoeuvres qu'il porte comme une étoile au front. Il en fait étalage encore une fois sans avoir froid aux yeux. Sans avoir peur de se couvrir de ridicule. Pourquoi aurait-il pu d'ailleurs manifester une telle crainte, étant donné qu'il y a belle lurette qu'il a piétiné même sa dignité? Ce qui l'ensauvage davantage. Le ministre marocain des Affaires étrangères cristallise autour de sa personne cet état de fait: l'animosité et le ressentiment qu'il voue à notre pays. Il est sorti encore une fois de ses gonds comme une hyène assoiffée de sang. Dans une interview accordée à la chaîne France 24, en marge du sommet de l'UA, le ministre marocain des Affaires étrangères, a qualifié l'Algérie d'«acteur principal» dans le conflit du Sahara occidental. «Il y a une reconnaissance sur le fait que d'autres parties ont un rôle important (...) et que pour nous (le Maroc), l'acteur principal dans ce dossier est l'Algérie», a déclaré Nasser Bourita. «Si l'on veut trouver une solution à ce problème, il faut que cette partie (l'Algérie) s'implique autant qu'elle a contribué à créer ce problème», a carrément accusé le successeur de Salah Eddine Mezouar. Quelle autre mouche l'a donc piqué pour qu'il assène une aussi grossière tromperie? Il ne faut pas chercher ailleurs que dans le mécanisme créé par l'Union africaine pour trouver une solution au conflit du Sahara occidental. Une initiative destinée à soutenir les efforts du représentant personnel de l'ONU pour le Sahara occidental basée sur les résolutions du Conseil de sécurité qui a exhorté le Maroc et le Front Polisario à reprendre des négociations directes sans délais, de bonne foi et sans conditions préalables, pour parvenir à une solution politique juste et durable, et mutuellement acceptable, qui pourvoit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. «Le conflit du Sahara occidental n'a que trop duré, note le rapport. Cette situation est entrée dans une phase où, au-delà de ses effets négatifs bien connus au niveau de la région (...), elle menace aussi le fonctionnement de l'UA et fait obstacle à la mise en oeuvre de son agenda. Un tel état de fait ne peut être toléré», souligne le rapport du président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, destiné à relancer le processus de paix entre le Maroc et la République arabe sahraouie démocratique. Certains observateurs n'ont pas hésité à qualifier cette initiative de l'UA de «défaite cinglante» pour Rabat, Le Maroc était directement ciblé. Mais il a fait le dos rond. Jusqu'à cet autre dérapage du MAE marocain qui veut coûte que coûte que l'Algérie soit au centre du dossier sahraoui. Pourquoi serait-elle partie prenante d'un conflit qui a pour origine l'annexion du Sahara occidental par le Maroc en 1975? Il figure sur la liste de l'ONU des territoires non autonomes qui restent à décoloniser. La dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelle le Front Polisario et le Maroc à des négociations directes sans délais et de bonne foi pour mettre un terme à ce conflit qui a trop duré. L'Algérie «exportatrice nette» de paix dans le monde n'hésitera certainement pas à apporter sa contribution, si elle est sollicitée, pour que soit mis fin au conflit qui secoue cette partie du Maghreb, comme elle l'a fait pour la Libye ou le Mali. Des positions qui ont fait briller de mille feux la diplomatie algérienne. Ce n'est pas le bellicisme ancestral du Maroc contre l'Algérie qui lui fera de l'ombre. Mohammed VI en a hérité comme il a hérité du trône... II n'améliorera en rien les relations entre les deux pays. Souvenons-nous de l'affaire de l'emblème national du consulat d'Algérie à Casablanca profané par un membre des «jeunesses royales» le jour où le pays fêtait la célébration du 59 ème anniversaire du déclenchement de sa révolution. No comment...