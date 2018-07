RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE D'ARMES À ORAN Le projet ne sera pas livré aujourd'hui

Par Wahib AïT OUAKLI -

La capitale des Deux Lions

La direction du tourisme et de l'artisanat prend en charge la remise en l'état de la tour du fort de Santa Cruz et la réhabilitation de la porte d'Oran.

Tout le contraire de ce qui a été annoncé vaniteusement s'est produit. Le projet de réaménagement de la place du 1er-Novembre (ex-place d'Armes) ne sera pas livré, aujourd'hui tel que prévu. Pour cause, les travaux ne sont pas totalement parachevés, hormis les petits d'entre eux dont la plantation des arbres d'ornement. Localement, l'on confirme en affirmant que «malgré les petits retards accusés, le chantier sera totalement livré dans la fin du mois en cours». La place du 1er Novembre sera revêtue d'un nouveau look redonnant la véritable image du chef-lieu de la capitale méditerranéenne. D'autant plus, qu'elle est élargie à la faveur de l'annexion par l'APC d'Oran, de l'ex-centre d'information de la 2e Région militaire. Etant élargie, les promoteurs dudit chantier ont jugé utile d'offrir au touriste une belle carte postale réunissant, à perte de vue, la majeure partie des sites historiques entourant la Mecque d'Oran, l'ex-place d'Armes. Un tel chantier vient en appoint, après que la direction du tourisme ait pris plusieurs mesures devant pousser de l'avant le tourisme en valorisant la richesse historique de la capitale des Deux Lions. Il s'agit entre autres de la levée du gel sur près d'une vingtaine d'opérations rentrant dans le cadre de la réhabilitation des sites culturels classés de la wilaya. Dans le tas, la direction du tourisme et de l'artisanat prend en charge la remise en l'état de la tour du fort de Santa Cruz (Sainte Croix), la réhabilitation de la porte d'Oran, le port du vieil Arzew appelé également Portus Magnus. Dans sa session ordinaire, l'APW d'Oran a, à la faveur de l'appui inconditionnel annoncé par le wali d'Oran, été très riche en débats. Il a par ailleurs, été procédé à l'approbation du Plan directeur d'aménagement touristique de la wilaya d'Oran. Ce plan, adopté à l'unanimité, prévoit la redynamisation du tourisme, axant essentiellement sur la nécessité d'ouvrir des réflexions rentrant dans le cadre de la planification et l'inscription des projets d'investissements et de promotion d'un secteur dans la valeur n'est pas des moindres, le tourisme.

L'ensemble des projets à inscrire sont à mettre en compatibilité avec la politique et la stratégie touristique approuvées par le gouvernement. Cette politique, baptisée au nom du Schéma national d'aménagement touristique, prévoit un ensemble d'étapes et de projets à mener jusqu'à l'année 2030. C'est dire que le département du tourisme a entériné la politique touristique fixant la date buttoir. Cette politique donne, d'ores et déjà, un aperçu et une vision intégrale devant aboutir à la promotion dudit secteur tout en posant, avec acuité, les débats sur les projets à lancer dans le cadre de nouvelles zones d'expansion, la création du foncier devant servir d'assiette abritant les projets à mettre en place. En plus des débats, des approbations, la même stratégie porte dans ses dimensions l'encouragement de l'investissement et de la promotion du tourisme. Si le département du tourisme accorde une importance capitale pour de tels chantiers, plusieurs autres secteurs se mettront de la partie.

Il s'agit entre autres, du ministère de la Culture devant inscrire, en priorité, la restauration des sites susceptibles d'apporter leur plus-value.

En ce sens, une commission locale est mise en place. Celle-ci comprend les représentants de l'urbanisme, de la construction, des services agricoles, des domaines, des ressources en eau, du cadastre, de l'environnement, des travaux publics, de la jeunesse et des sports, de l'énergie, de la santé, de la Protection civile ainsi que l'APC et la daïra d'Oran.

Cette commission est, en plus de l'étude des chantiers qu'elle assume, également habilitée à adopter tout projet proposé, pour peu que le projet soit rentable et boostant le tourisme.

En plus de la prise en charge du patrimoine historique d'Oran, les membres de ladite commission sont appelés à se placer en tant que force de proposition, notamment dans tout ce qui porte sur la créativité.