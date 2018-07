Le président Bouteflika se recueille à la mémoire des martyrs

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, s'est recueilli jeudi au Carré des martyrs du cimetière d'El Alia à Alger à la mémoire des martyrs de la Révolution du 1er Novembre 1954, à l'occasion du 56ème anniversaire de l'indépendance. Après avoir passé en revue une formation de la Garde républicaine qui lui a rendu les honneurs, le Président Bouteflika a déposé une gerbe de fleurs au pied de la stèle commémorative et lu la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des glorieux chouhada de la Révolution. Etaient présents à cette cérémonie de recueillement, le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja, le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, le ministre d'Etat, conseiller spécial du président de la République, Tayeb Belaïz, le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nouredine Bedoui, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohammed Hattab, ainsi que le secrétaire général de l'Organisation nationale des Moudjahidine, Saïd Abadou.