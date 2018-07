DEUX DÉCRETS DE REMISE DE PEINES SIGNÉS À L'OCCASION DE LA FÊTE DE L'INDÉPENDANCE Le geste du chef de l'etat

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a signé mercredi dernier à l'occasion de la célébration du 56ème anniversaire de la fête de l'Indépendance et de la Jeunesse, deux décrets portant remise totale ou partielle de peines au bénéfice de personnes détenues, indique un communiqué de la présidence de la République. Le premier décret signé par le chef de l'Etat porte sur une remise totale ou partielle de peines au bénéfice de personnes détenues condamnées définitivement, ayant suivi un enseignement couronné de succès aux examens de la formation professionnelle, du Brevet de l'enseignement moyen, du baccalauréat, ou de fin d'études universitaires, au titre de l'année 2017-2018. Le second décret présidentiel porte sur la remise totale ou partielle de peines pour les personnes détenues condamnées définitivement, «ayant fait preuve de bonne conduite». «Ces deux décrets présidentiels excluent de leur champ d'application les détenus condamnés pour des crimes de terrorisme, de subversion, de trahison, d'espionnage, de trafic de stupéfiants, de corruption, de trafic de fausse monnaie et de contrebande, ainsi que les condamnés pour crimes ou délits ayant entraîné la mort, ou pour coups et blessures avec port d'armes». «Sont, également, exclues du bénéfice des dispositions de ces deux décrets, les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d'enlèvement, d'attentats à la pudeur avec ou sans violence sur la personne d'un mineur ou de viol», ajoute le communiqué.